В Советском районе Новосибирска требуют отставки губернатора и мэра

Защитники зеленых зон Советского района Новосибирска выступили за сохранность леса, отставку руководителей города и области и против точечных застроек. Баннер соответствующего содержания появился на путепроводе при въезде в микрорайон Нижняя Ельцовка.
— «Нижняя Ельцовка за лес, против точечной застройки», — говорится на баннере, на фоне которого участники сообщества в соцсети «Против транзита через Нижнюю Ельцовку» призывают активно фотографироваться своих подписчиков. — «Травникова и Локтя — в отставку! Кондратьева («Строительный» вице-мэр Новосибирска. — Ред.) — в тюрьму!»
выявились «мертвые души» и накрутки с отдельных аккаунтов.
— Цитирую вашего заместителя Ивана Ивашину: «Не по-пацански перекрашивать в «зеленку» проект организации, которая оплачивала», — заявлял на июльской сессии горсовета Виктор Стрельников, обращаясь к Кондратьеву. — Это была официальная встреча, это было под протокол.
Более того, как напоминают защитники зеленых зон, изначально отношение чиновников поставило под сомнение сохранность лесных насаждений.
— Мэрия и собственник «Юного Медика» в феврале получили уведомления Минприроды о том, что на участке ― краснокнижная флора, и об обязанности охранять участок в соответствие с положениями федерального закона об охране окружающей среды, — рассказывают общественники. — Кондратьев утвердил проект с застройкой участка комплексом многоэтажек с автодорогой по участкам лесничества ради новостроек от застройщика «Медика» и «Дома Солнца» в зеленой, по генплану, зоне. А застройщик принялся свозить грунт с другой своей стройки (он там купил магазин и перестраивает в многоэтажку) на участок «Медика» и заваливать участок вместе с краснокнижной флорой.
Напомним, что закон об особо охраняемых природных территориях был принят Заксобранием области в конце февраля прошлого года. Однако по результатам судебного решения на июльской сессии в него были внесены корректировки.
Фото сообщества «Против транзита через Нижнюю Ельцовку»
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