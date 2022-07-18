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В Советском районе Новосибирска требуют отставки губернатора и мэра

  • 18/07/2022, 15:47
Автор:
новости Новосибирска
Еще меньше «повезло» одному из вице-мэров.

Защитники зеленых зон Советского района Новосибирска выступили за сохранность леса, отставку руководителей города и области и против точечных застроек. Баннер соответствующего содержания появился на путепроводе при въезде в микрорайон Нижняя Ельцовка.

«Нижняя Ельцовка за лес, против точечной застройки», — говорится на баннере, на фоне которого участники сообщества в соцсети «Против транзита через Нижнюю Ельцовку» призывают активно фотографироваться своих подписчиков. «Травникова и Локтя в отставку! Кондратьева («Строительный» вице-мэр Новосибирска. Ред.) в тюрьму!»

новости Новосибирска

Сохранит ли город контроль над лесами?

Напомним, что уже на протяжении длительного времени общественники Советского района требуют придать местным зеленым насаждениям статус особо охраняемых природных территорий по аналогии с Заельцовским бором. Вновь эту инициативу на внеочередной июльской сессии горсовета озвучивал депутат Виктор Стрельников. Исполнительная власть этого делать, мягко говоря, не торопится, тем не менее уверяя, что сохранность лесных насаждений района останется под контролем. Однако предшествующая сессии история с голосованием по планировке территории Советского района в рамках общественных обсуждений, по мнению жителей района, показала ряд нарушений, в первую очередь ― в отношении потенциальных застройщиков: по результатам голосования выявились «мертвые души» и накрутки с отдельных аккаунтов.

 Цитирую вашего заместителя Ивана Ивашину: «Не по-пацански перекрашивать в «зеленку» проект организации, которая оплачивала»,  заявлял на июльской сессии горсовета Виктор Стрельников, обращаясь к Кондратьеву.  Это была официальная встреча, это было под протокол.

Более того, как напоминают защитники зеленых зон, изначально отношение чиновников поставило под сомнение сохранность лесных насаждений.

Мэрия и собственник «Юного Медика» в феврале получили уведомления Минприроды о том, что на участке ― краснокнижная флора, и об обязанности охранять участок в соответствие с положениями федерального закона об охране окружающей среды, рассказывают общественники. Кондратьев утвердил проект с застройкой участка комплексом многоэтажек с автодорогой по участкам лесничества ради новостроек от застройщика «Медика» и «Дома Солнца» в зеленой, по генплану, зоне. А застройщик принялся свозить грунт с другой своей стройки (он там купил магазин и перестраивает в многоэтажку) на участок «Медика» и заваливать участок вместе с краснокнижной флорой.

 

Напомним, что закон об особо охраняемых природных территориях был принят Заксобранием области в конце февраля прошлого года. Однако по результатам судебного решения на июльской сессии в него были внесены корректировки

Фото сообщества «Против транзита через Нижнюю Ельцовку»

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : зелёные зоны застройка власть


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