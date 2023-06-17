Мостранспроект привлекли к решению проблем дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска

Губернатор Андрей Травников на площадке Петербургского международного экономического форума провел рабочую встречу с директором Научно-исследовательского и проектного института городского транспорта Москвы «Мостранспроект» Владимиром Титовым. Речь шла об использовании опыта Москвы в решении транспортных проблем Новосибирской области и Новосибирска.

— Мы договорились о сотрудничестве, возможно, о выполнении определённых работ в интересах Новосибирска и Новосибирской области, — сообщил Травников.

Отметим, что «Мостранспроект» создан более 70 дет назад, обладает опытом решения задач, связанных с совершенствованием и развитием городского транспорта, созданием схем организации дорожного движения и транспортного планирования, разработки маршрутных сетей и проектирования транспортной инфраструктуры. Институт спроектировал 100% трамвайной инфраструктуры Москвы, включая тяговые подстанции и депо, а также разработал комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД). Всего КСОДД был создан для более чем 3500 улиц общей протяжённостью более чем 4500 км.

—Следует посмотреть, насколько эффективно они поменялись. У нас уже многие регионы России глубоко в транспортной… реформе. У одних эта реформа прошла с большим положительным эффектом. А где-то очень болезненно, как в соседнем Новокузнецке. Наша задача — посмотреть все ошибки наших коллег, чтобы впредь их не допускать, — заявлял министр транспорта области Анатолий Костылевский.

Напомним, в начале года на коллегии областного Минтранса было решено вернуться и пересмотреть все документы транспортного планирования по Новосибирску.

Общественники также заявляли о срыве контракта на разработку техно-рабочего проекта «Внедрение интеллектуальной транспортной системы Новосибирской агломерации, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением».

При этом в муниципалитете большие планы по развитию трамвайной сети в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия города планирует привлечь к разработке новой проектной документации новосибирского метро специализированные организации из федерального центра.