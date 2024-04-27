84-летнюю пенсионерку обокрали на 630 тысяч рублей в Новосибирске

Сотрудники полиции объявили в розыск женщину, которая обворовала 84-летнюю пенсионерку на 630 тысяч рублей.
Инцидент произошел 25 апреля на улице Громова. По словам пенсионерки, к ней пришла женщина, представившаяся сотрудником полиции, и попросила показать ей имеющиеся деньги. Это было нужно для якобы проверки подлинности купюр. Схема старая, но многие пожилые люди уже потеряли бдительность и не успевают следить за всеми способами, которые есть в арсенале у мошенников.
– Поверив, пенсионерка предоставила на проверку 630 тысяч рублей, – отметили в МВД по Новосибирской области.
После этого женщина, «проверив» деньги, вернула их и ушла.
Уже на следующий день, когда родственница пожилой женщины узнала о случившемся, осмотрела деньги. Тогда всплыло то, что мошенница подменила купюры на «билеты банка приколов».
Ранее редакция сообщала о том, что цыганки отмыли сибирского бомжа и сделали из него миллионера.
Источник фото: МВД по Новосибирской области
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