84-летнюю пенсионерку обокрали на 630 тысяч рублей в Новосибирске

Сотрудники полиции объявили в розыск женщину, которая обворовала 84-летнюю пенсионерку на 630 тысяч рублей.

Инцидент произошел 25 апреля на улице Громова. По словам пенсионерки, к ней пришла женщина, представившаяся сотрудником полиции, и попросила показать ей имеющиеся деньги. Это было нужно для якобы проверки подлинности купюр. Схема старая, но многие пожилые люди уже потеряли бдительность и не успевают следить за всеми способами, которые есть в арсенале у мошенников.

– Поверив, пенсионерка предоставила на проверку 630 тысяч рублей, – отметили в МВД по Новосибирской области.

После этого женщина, «проверив» деньги, вернула их и ушла.

Уже на следующий день, когда родственница пожилой женщины узнала о случившемся, осмотрела деньги. Тогда всплыло то, что мошенница подменила купюры на «билеты банка приколов».

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