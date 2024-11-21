В России хотят ввести единый QR-код при безналичной оплате

В Государственную думу Российской Федерации внесён на рассмотрение проект закона, который предусматривает введение универсального платёжного QR-кода для безналичных платежей за товары, работы и услуги.

Согласно документу, предлагается внести изменения в законы «О Центральном банке» и «О национальной платёжной системе».

В частности, банки могут обязать предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку только через платежный код от единого оператора. Кроме того, они должны будут перевести как свои устройства, так и устройства клиентов на единый QR-код. Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода будет выступать «Национальная система платежных карт» (НСПК).

В рамках законопроекта предлагается обязать ЦБ установить временные рамки, в которые банки должны будут перейти на новую систему: с июня по октябрь.

– Использование универсального QR-кода для платежей через СБП, банковские пэй-сервисы, а в дальнейшем и для операций с цифровыми рублями позволит минимизировать издержки как для торгово-сервисных предприятий, так и для банков. Удобство клиентского пути при использовании универсального QR-кода и его применимость для коммерческих пэй-сервисов при наличии таких сервисов у банков подтверждена в пилоте, проведенном НСПК с участием 22 банков, включая 7 системно значимых, – говорится в пояснительной записке.

Напомним, тема эквайринга крайне актуальна для региональных предпринимателей, чьи обороты существенно меньше, чем у федеральных сетей. Особенно это касается малого бизнеса. Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов отмечал, что львиная доля эквайринга — банковская комиссия. Она определяется платежной системой, но забирает ее банк — эмитент системы.

При этом, по его словам, крупные продуктовые сети платят от 0,5 до 1%, сети non-food — ближе к 1,5%, а малый бизнес — кому как повезет: от 1,8 до почти 3%. То есть игроки рынка находятся в неравных условиях. Это актуально не только для офлайн-ритейлеров, но и для e-commerce, гостиничного бизнеса и т.д. Напомним, предприниматель обязан принимать карту к оплате, если его оборот составляет более 5 млн рублей в год. Для сравнения: во многих зарубежных странах эквайринг при расчете дебетовой картой составляет 0,2%, а при расчете кредитной — 0,3%. Для компаний, которые только выходят на рынок и не имеют оборотов на старте, ― 0,7%. В Китае плата за эквайринг стремится к нулю, а с платежей через QR-коды взимается 0,001%.

Регулятор уже несколько лет предлагает ритейлу продвигать оплату через систему быстрых платежей (СБП), QR-код, но покупатели слабо воспринимают эти способы оплаты.

– Думаю, что пройдет около 10 лет, прежде чем потребительское поведение изменится в сторону новых решений, если не будет дополнительных стимулов, – прогнозировал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Стоит отметить, что в большинстве сетевых магазинов Новосибирска уже есть возможность оплаты покупки через QR-код. Однако, по признанию сотрудников, работающих на кассах, соглашаются на этот вариант расчета единицы.

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