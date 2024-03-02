93 светофора в 2024 году включат в интеллектуальную транспортную систему Новосибирска

В 2024 году на территории Новосибирска планируется модернизировать и интегрировать в интеллектуальную транспортную систему (ИТС) Новосибирской агломерации 93 светофорных объекта и выйти первый уровень зрелости ИТС Новосибирской агломерации. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

За 2023 год в городе модернизировано и интегрировано в ИТС 23 светофорных объекта. На них также установлены программно-аппаратные комплексы и детекторы транспорта для мониторинга транспортных потоков и адаптивного управления светофорными объектами.

В департаменте сообщили, что в настоящее время ведется работа по разработке ленты координации для пропуска максимального количества транспортных средств на регулируемых перекрестках и ввода адаптивного управления светофорными объектами, интегрированными в ИТС Новосибирской агломерации.

— Эффект от внедрения в Новосибирске интеллектуальной транспортной системы будет заметен после настройки адаптивного управления светофорными объектами и достижения первого уровня зрелости ИТС агломерации, — пояснили в транспортном департаменте. —Введение адаптивного режима управления дорожным движением позволит в реальном времени отслеживать изменения дорожной ситуации с тем, чтобы обеспечить своевременное изменение режимов работы светофорных объектов для повышения пропускной способности на улично-дорожной сети.

Напомним, оператором ИТС в Новосибирске является МБУ «ГЦОДД». На создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы в городе в 2023 году из федерального и муниципального бюджетов направлено 31,7 млн рублей.

Работа по внедрению ИТС ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2023 году интеллектуальные транспортные системы внедрялись в 51 российском регионе.

В Новосибирской области ИТС начали внедрять в 2022 году. В регионе созданы центры обработки данных и пункт управления. Умный комплекс разработала компания Sitronics Group.

Общая стоимость создания интеллектуальной транспортной системы в Новосибирской агломерации, включая стоимостные показатели технорабочих проектов муниципальных образований, составляла 5,3 млрд рублей (В ценах второго квартала 2021 года. — Ред.). 4,3 млрд планировалось направить на создание ИТС регионального уровня, 78 млн — на создание системы в Бердске, 18 млн — в Искитиме, 31 млн — в Кольцово, 868 млн — в Новосибирске, 29,5 млн — в городе Оби и 13 млн — в Новосибирском районе.

Ранее редакция сообщала о том, что проект создания интеллектуальной транспортной системы Новосибирска отстаёт по срокам.