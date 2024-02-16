Вытрезвитель сократил алкогольную преступность в Новосибирске

За 2023 год в Новосибирске было проведено 126 проверок объектов розничной торговли, осуществляющих торговлю спиртсодержащей продукцией. Из незаконного оборота изъято 320 литров незаконной продукции. Об этом на февральской сессии горсовета рассказал начальник управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску Алексей Захаров.

— В 2023 году, по сравнению с 2022, мы фиксируем снижение количества преступлений, совершенных в алкогольном опьянении. Я считаю, ключевая роль в этом — создание центра оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, —отметил Захаров.

По его словам, с сентября 2023 года в центр было доставлено 859 человек, 713 из них в итоге помещены в центр.

— Это то количество людей, которые могли совершить преступления на улицах, или потенциально стать потерпевшими, — подчеркнул глава областного управления МВД. —Такое количеств людей наши наружные наряды привезли и поместили в центр, их привели в чувство и отправили домой. Это очень большое подспорье.

Напомним, единственный городской вытрезвитель открылся в сентябре 2023 года на Старом шоссе, 140/1. Строительство данного объекта обошлось бюджету в 30 миллионов рублей. Площадь центра — 490,2 кв. м. По правилам в вытрезвитель принимаются клиенты с алкогольным опьянением, и у которых отсутствуют показания для специализированной помощи. Помещение человека в вытрезвитель является добровольным. Однако при сильном опьянении согласие оформляется постфактум. При доставке клиента ночью, тот может пробыть в нем до утра.

По данным Росстата, ежегодно по причине алкогольного опьянения в стране гибнет около 50 тысяч граждан, от переохлаждения — до 8-10 тысяч человек. По данным МВД России, каждое четвертое преступление в России совершается в состоянии алкогольного опьянения. В 2023 году в территориальных органах управления МВД по Новосибирской области было зарегистрировано более 30 тысяч преступлений.

Ранее редакция сообщала о том, что в бесплатном вытрезвителе Новосибирска в год планируют обслуживать более семи тысяч человек.