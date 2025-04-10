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Новые троллейбусы обеспечили рост выручки Горэлектротранспорта Новосибирска

  • 10/04/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Новые троллейбусы обеспечили рост выручки Горэлектротранспорта Новосибирска
В прошлом году чистая прибыль ГЭТ выросла на 185%

Власти объяснили стремительный рост чистой прибыли у МКП «Горэлектротранспорт». Если в 2023 году она составляла 311 миллионов рублей, то в 2024 году — уже 887 миллионов, увеличившись на 185%.

— Рост чистой прибыли предприятия обусловлен увеличением размера субсидий на приобретение подвижного состава в лизинг, — заявили в мэрии Новосибирска.

За год выручка «Горэлектротранспорта» увеличилась до 3,4 миллиарда рублей. Этот показатель на 21% превышает прошлогодний результат. Как объяснили Infopro54 в мэрии, это произошло благодаря росту объёмов перевозок пассажиров. Увеличение пассажиропотока стало возможным благодаря обновлению троллейбусного парка, расширению троллейбусной маршрутной сети и повышению тарифа на проезд.

Напомним, по итогам 2024 года муниципальный наземный транспорт в Новосибирске перевозит уже 52% пассажиров, забирая заработок и маршруты у частных перевозчиков.

Муниципальное казённое предприятие Новосибирска «Горэлектротранспорт» было создано в 1992 году. Его единственным учредителем является департамент земельных и имущественных отношений городской администрации. Основная задача компании — организация регулярных пассажирских перевозок на троллейбусах как в пределах города, так и в пригородном сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский метрополитен увеличил прибыль более чем на три миллиона процентов.

Источник фото: Infopro54/ Автор — Артём Рязанов

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Горэлектротранспорт выручка


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