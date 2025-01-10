ГЧП-поликлиника в Новосибирске оформилась в каркасе

Группа «ВИС» завершила формирование монолитного каркаса поликлиники №16, расположенной в Ленинском районе Новосибирска. На объекте возведены плиты перекрытия, стены и колонны последнего четвёртого этажа, лестничные марши.

Как подчеркнули в компании, эта поликлиника вторая по крупности среди медучреждений, которые возводятся в рамках контракта в Новосибирске. В смену она сможет принимать 1194 человек и будет обслуживать более 80 тысяч жителей района. Общая площадь здания составляет 13,8 тыс. м².

Работы на объекте ГК «ВИС» возобновила в августе 2024 года после возобновления финансирования проекта со стороны Новосибирской области.

На пресс-конференции в конце года губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что с поликлиниками, расположенными на левом берегу города, ситуация сложная.

— Нам не удалось привлечь достаточно дешевых денег для их строительства — грантов и бюджетных кредитов. На объектах часть финансирования составляют кредиты коммерческих банков. При нынешней ставке мы стоим перед дилеммой: опять тормозить строительство объектов до снижения ставки, либо настаивать на расторжении договора, забирать недострои и доводить их до ума самостоятельно, — говорил Травников.

В ГК «ВИС» сообщили, что совместно с правительством Новосибирской области продолжают прорабатывать механизмы финансирования, чтобы сохранить набранный темп реализации проекта и завершить строительство всех объектов.

Напомним, в начале октября группа «ВИС» сообщила о том, что готовит к вводу в эксплуатацию третью поликлинику ГЧП-проекта — №27. В конце октября Стройнадзор подал к дочерней компании группы три иска. в ГК «ВИС» редакции Infopro54 пояснили, что иски связаны с поликлиниками №16 и №27, а также подчеркнули, что большая часть замечаний устраняется путём приведения в соответствие проектной и рабочей документации.

Первая ГЧП-поликлиника была сдана в Новосибирске в марте 2024 года — №7 на ул. Пролетарской (рассчитана на 921 посетителя за смену.). До сих пор не начала работу. Вторая получила разрешение на ввод в сентябре. До 1 декабря 2024 года сдвинуты сроки ввода поликлиники №13 на ул. Александра Чистякова в Кировском районе. В июне мэрия Новосибирска также продлила сроки строительства поликлиники №16 (на пл. Райсовета) продлен до 31 декабря 2025 года, а поликлиники №18 (на ул. Степной) — до 28 февраля 2025 года.

В ноябре 2024 года поликлиника №27 не прошла итоговую проверку инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что первая ГЧП-поликлиника может открыться в начале 2025 года.