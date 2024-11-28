Повышенные пенсии получат в декабре отметившие 80-летний юбилей новосибирцы

С 1 декабря 2024 года жителям Новосибирской области, отметившим в ноябре свой 80-летний юбилей, повысят пенсию. Также на повышение пенсии могут рассчитывать те, кто получил I группу инвалидности.

Доплату устанавливают только по одному из двух оснований, но в обоих случаях её размер — 100% фиксированной выплаты к пенсии. Размер фиксированной выплаты в 2024 году — 8134 рубля 88 копеек.

Кроме того, пенсионеры, у которых график пенсии назначен до 12 января, получат сумму с учётом индексации уже в декабре.

Стоит отметить, что пенсии в следующем году будут индексировать по новым правилам. С 1 января россиянам проиндексируют страховые пенсии на 7,3%. Увеличенные выплаты получат и те, кто уже вышел на заслуженный отдых, и работающие пенсионеры, для которых это станет первой индексацией с 2015 года.

Напомним, в 2025-м году граждане России смогут единоразово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Речь идёт о средствах, замороженных в 2014-м. Если у россиянина накоплено не более пороговой суммы — деньги можно забрать одной выплатой. Второй вариант получения средств — выбрать ежемесячную доплату к пенсии. Порог в следующем году поднимут на 17%.

Ранее редакция сообщала о том, что с июля 2024 года изменился порядок выплат пенсионных накоплений в виде единовременной суммы. Теперь расчёт «привязан» к прожиточному минимуму пенсионера. Если ежемесячный платёж меньше 10% от указанной величины, то всю сумму пенсионных накоплений можно будет получить единовременно.