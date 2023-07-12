Андрей Степаненко: «Рельсы начнут плавиться при температуре выше +1350 градусов»

На этой неделе специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России разместили на своем официальном сайте прогноз чрезвычайных ситуаций на середину июля. В нем жителей Уральского федерального округа, а также территории Республики Башкортостан, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областей предупредили о рисках возникновения инцидентов и происшествий из-за сохраняющейся жаркой сухой погоды с температурой воздуха на 3-8° выше средних климатических значений.

Среди возможных неприятностей значатся отключение холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформация железнодорожного полотна. Именно деформация стала одной из самых обсуждаемых новостей дня во многих регионах. Новость преподносилась по-разному: от возможного плавления рельсов до деформации путей

— Сначала СМИ писали о плавлении рельсов, что в принципе невозможно. Рельсы начнут плавиться при температуре выше +1350 градусов. До +650 градусов сталь не меняет своих свойств. Позже издания стали исправлять новости и писать о деформации путей, — отметил инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко в беседе с журналистом Infopro54. — По этому поводу сегодня было много обсуждений, в том числе и по моей инициативе. Проще простого вызвать панику, не разобравшись в вопросе. Дело в том, что вся техника, оборудование и строения рассчитаны на климатические условия эксплуатации. У нас зона умеренно-холодного климата (УХЛ), где рабочий диапазон температур до +40 градусов, рабочий предельный до +45. А уж расчетный предел превышает +55 градусов. Я пока в прогнозах не вижу перспектив даже на +45. А как тогда эксплуатируется железнодорожные пути на юге Казахстана и Узбекистана? У них тогда что с рельсами происходит?

Андрей Степаненко подчеркнул, что между рельсами делаются термические зазоры. Их цель — компенсировать тепловое расширение стали при воздействии высоких температур. Если не оставить запас на расширение, при нагреве накопится напряжение и случится — деформация пути.

— Все рельсы рассчитаны с учетом термического сжатия и расширения. Если по какой-то причине МЧС знает, что у нас не соблюдены зазоры, они должны принимать меры для устранения, а не поднимать панику на ровном месте, — резюмировал эксперт.

Ранее редакция сообщала, что режим ЧС вводится с 11 июля на территории Новосибирской области.