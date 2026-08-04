Рекордная жара в Сибири: учёные предупреждают жителей СФО о новых климатических вызовах

Июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений на юге Западной Сибири. В Новосибирске и Барнауле температура побила рекорд 2012 года, а в Томске уступила ему лишь 0,1 градуса. При этом осадков выпало критически мало: в Новосибирске — 20% нормы, в Томске — около 50%. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

Причина аномалии — устойчивый антициклон, который блокировал поступление влажного воздуха с Атлантики. Ситуация усугублялась притоком горячего воздуха из Центральной Азии. Разрушить блокировку смог только холодный арктический фронт в начале июля.

Климатические изменения приводят к учащению волн жары и засух в регионе. Учёные прогнозируют, что в будущем периоды экстремальной жары будут становиться всё интенсивнее и продолжительнее, сменяясь резкими ливнями.

Последствия жары затрагивают все сферы: мелеют водоёмы, возрастает риск лесных пожаров, страдает сельское хозяйство. Особенно опасны ливни после засухи — пересохшая почва не впитывает воду, что приводит к паводкам.

Прогнозы на будущее неутешительны: лето в Сибири будет становиться жарче и контрастнее. При этом точность прогнозов ограничена из-за редкой сети метеостанций.

Власти должны готовиться к подобным явлениям, развивая зелёные зоны, модернизируя системы ливневой канализации и обеспечивая кондиционирование в общественных местах, отметила Наталья Чередько, старший научный сотрудник Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск) и кандидат географических наук

В июне президент Национального союза страховщиков Корней Биждов также говорил о глобальном характере нарастающих климатических рисков. По официальной статистике, после 2020 года в России ежегодно происходит от 78 до 110 природных ЧС, в предыдущие пять лет их число не превышало 49 в год.

Ранее редакция сообщала о том, что уборочная кампания началась в Новосибирской области.