Новосибирский девелопер запустит лофт в Ленинском районе

По информации Infopro54, в старой производственно-складской зоне Ленинского района, на улице Широкой девелоперская компания «Отелит» создает торговый центр в стиле лофт. Директор по развитию «Отелит» Евгений Константинов пояснил редакции Infopro54, что компания проводит реновацию здания, реконструирует склад и офисные помещения. В планах ― переделать фасады и провести благоустройство территории.

— Площадь объекта ― 1300 кв. м. В здании планируется разместить торговые объекты, а также лофт. Для нас это первый опыт реновации недвижимости под лофт, — говорит Константинов.

Выбор локации собеседник объяснил тем, что площадка имеет хороший торговый потенциал. Напротив объекта расположена «Пятерочка», вокруг которой сформировался хороший клиентопоток. Рядом с лофтом также находится Новосибирский юридический институт (Филиал Томского юридического университета), АО «Хлебообьединение «Восход».

Объем инвестиций в торговый объект с лофтом, включая покупку и расходы на реновацию, в компании оценивают в 100 млн рублей.

— Мы уберем все перегородки, которые нам мешают, увеличим киловатты электричества. Начинка будет новая, в формате лофта, — рассказал Евгений Константинов. — Планируем запуститься в четвертом квартале этого года.

Пул арендаторов, по его словам, уже собирается. Акцент сделан на товары первой необходимости, супермаркет, хозтовары, аптека, пекарня, доставки Ozon, Wildberries, Yandex. Арендаторы также будут включены в процесс реновации, и у них будет возможность самостоятельно сделать ремонт внутри своих помещений под общий стиль здания. По предварительной информации, цена аренды в лофте может варьироваться от 1500 до 3000 рублей за кв. м в месяц.

— Сейчас сложно говорить о дальнейших планах. Посмотрим, как зайдет этот формат. Если наши прогнозы оправдаются, то, возможно, будем его тиражировать на других объектах, — сообщил Константинов.

По его словам, с точки зрения инвестиций стиль лофт набирает обороты в коммерческой недвижимости.

— Этот дизайн оказался не сильно актуален для жилых помещений, а в сегменте ресторанов, кафе и офисов неплохо зашел, — рассуждает собеседник редакции. — Яркий пример в Новосибирске — «Дворик», в Москве — Depo. Сегодня на этих площадках много арендаторов ресторанного типа. В районных ТЦ я такой формат пока не видел, так что будем первопроходцами.

Брокер, учредитель компании Nazarov&Partners Александр Назаров пояснил корреспонденту Infopro54, что тема лофтов в Новосибирске сейчас очень популярна. Практика показывает, что превращение любого объекта в лофт повышает его привлекательность, ускоряются сроки сдачи объекта, повышаются арендные ставки.

— Мне не совсем понятно, что такое торговый лофт, но если там будут размещены торговые точки, то, скорее всего, это будет интересно, — рассуждает Назаров. — Что касается локации, то, на мой взгляд, она сложная, но, возможно, необходимая для левого берега. «Отелит» достаточно хорошо чувствует локации, где строит торговые объекты и часто задает тренд развитию территории. Проекты у них идут хорошо, так как к реализации они приступают только тогда, когда складывается экономика и понятна доходность. Не исключаю, что у них уже подписаны договоры с арендаторами.

Напомним, по данным экспертов компаний «Отелит» и RID Analytics, по итогам первого квартала 2023 года средние цены предложения по торговым объектам Новосибирска впервые за 9 лет поднялись выше уровня в 90 тысяч рублей за кв. м. При этом с 2022 года перед собственниками и инвесторами ТЦ остро стоит тема смены концепции.

По данным 2ГИС, в Новосибирске в настоящее время зарегистрированы 35 точек в формате лофт. Это рестораны, парки, пространства для мероприятий.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Москве лофты переделывают под микроапартаменты.