Абонемент в фитнес-клубах Новосибирска подорожал за год на 20%

Новосибирск остается в пятерке лидеров по числу фитнес-клубов в стране, а рост стоимости абонементов в городе остался в пределах среднероссийского тренда — плюс 20 % за год. Об этом свидетельствуют данные сервиса «2ГИС Про», аналитики которого исследовали фитнес-индустрию в 16 российских миллионниках.

Специалисты сервиса также сравнили географическую и экономическую доступность фитнеса в крупных городах страны. Выяснилось, что самый близкий к людям спорт — в Москве, где 76 % жителей могут добраться до зала не более чем за десять минут. Но здесь же он и самый дорогой, средняя цена абонемента достигает 6 тысяч рублей. Столица Сибири по этому показателю заняла шестую позицию, в шаговой доступности от спортивных объектов здесь проживает 69% населения. Зато и абонемент в Новосибирске почти вдвое дешевле московского (3542 рубля).

— Кроме Москвы в пятёрку крупных городов, жителям которых фитнес географически доступнее всего, вошли Краснодар, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Пермь. А по количеству фитнес-клубов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар и Екатеринбург, — уточнили аналитики.

Рассказали специалисты сервиса и в каких районах столицы Сибири больше всего мест для занятий фитнесом, уточнив, где средняя стоимость абонемента на месяц дешевле.

— В Новосибирске наиболее бюджетные предложения на фитнес-услуги сосредоточены в Советском (2,2 тыс. рублей) и Кировском (2,2 тыс. рублей) районах. В Ленинском районе цены также остаются достаточно низкими — около 2,9 тыс. рублей. В то же время наиболее высокая средняя стоимость абонемента — в Октябрьском (4,6 тыс. рублей) и Дзержинском (4,9 тыс. рублей) районах, — уточнили в сервисе.

Лидирующие позиции Новосибирска в общероссийской фитнес-индустрии вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта региона Екатерина Панферова объясняет тем, что последние годы в столице Сибири открывается много новых спортивных залов, в том числе и на придомовых территориях. Об этом она рассказала в разговоре с корреспондентом Infopro54.

— В Новосибирске проживают смелые и уверенные предприниматели. Они готовы рисковать и открывать новые фитнес-локации, несмотря на непростые времена и практически полное отсутствие какой-либо господдержки. Именно этот фактор и сыграл сдерживающую роль в общем росте цен в этой отрасли. Как показывает статистика, абонемент в зал за год подорожал всего на 20%. На фоне многократно возросших накладных расходов на аренду, оборудование, зарплаты, это очень небольшой рост. Другое дело, выдержат ли небольшие фитнес-залы конкуренции со стороны крупных представителей отрасли. Ведь 30% таких заведений закрываются уже в первый года работы, — говорит эксперт.

По данным 2ГИС, сегодня в Новосибирске работают 511 фитнес-клубов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск зашла федеральная сеть фитнес-клубов DDX Fitness. Первый клуб открылся в ТЦ «Федосеевский» около «Сибирского Молла». Готовится к запуску вторая точка сети. Она будет расположена в МФК «Фантазия» на левом берегу.