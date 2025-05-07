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Рейтинг худших дорог Новосибирска возглавил Дзержинский район

  • 07/05/2025, 12:30

Рейтинг худших дорог Новосибирска возглавил Дзержинский район
Еще одна «больная» точка — Толмачевское шоссе

Из двух классических бед России с одной из них начинается практически каждый новый день новосибирцев. Стоит только выехать на собственном автомобиле со двора, как тут же вспоминается крылатая фраза, авторство которой приписывают сатирику Михаилу Задорнову. Хотя некоторые горожане и на проезжую часть выехать не успевают, прежде чем попадут колесом в очередную дорожную выбоину. Так, жители многоквартирного дома по улице Бориса Богаткова, 210, въезд на дворовую территорию которого пролегает через парковочную часть городской клинической поликлиники №7, давно устали жаловаться на одну сплошную выбоину, в которую превратился некогда ровный асфальт.

— Нам говорят, что этот участок дороги принадлежит нам и мы должны ремонтировать его собственными силами. Но, почему мы должны ремонтировать асфальт, который разбивают ни сами жители, а непрекращающийся поток горожан, посещающих поликлинику? — задается вполне резонным вопросом одна из жильцов дома Дарья.

Сравнивают свое дорожное покрытие с ареной военных действий и жители Плющихи.

— У нас на Плющихе как будто война прошла местами.  На выезде с массива очень давно асфальт выдавило, но его никто так и не делает, уже машины внутрь обратно стали вдавливать. Хорошее же наследие от предыдущих властей нам досталось, — возмущается Татьяна.

Дорожное покрытие в этом году разрушилось и в Южно-Чемском жилмассиве. Жители жаловались на то, что дорога на Виктора Шевелева, по которой ходит общественный транспорт, рассыпается.

разрушение дороги

Топ самых ужасных участков дорог Новосибирска, по словам руководителя Новосибирского областного отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеслава Ашуркова, возглавляют Толмачевское шоссе и Дзержинский район.

— Вообще выделить участки самых разбитых дорог Новосибирска крайне сложно, потому что их очень много. Но больше всего люди жалуются на Толмачевское шоссе, от самого от Тещиного языка, мимо баз и магазинов, в сторону города Обь. Очень много жалуются на Дзержинский район. Автомобилисты возмущаются, что просто невозможно проехать по улицам Комбинатской и Промышленной, — перечисляет эксперт.

Стоит отметить, что для решения столь больной для новосибирцев дорожной проблемы действующие региональные власти делают немало. Только в 2025 году на ремонт дорог Новосибирска планируется направить не менее 2 млрд рублей. По словам мэра Максима Кудрявцева, только на конец зимнего периода в бюджете на ремонт улично-дорожной сети был заложен 1 млрд рублей. Средства были распределены по объектам, которых насчитывалось около 15-ти. В 2025 году также запланирована сдача мостов через р. Иню и р. 2-ю Ельцовку, а также путепроводов по улицам Фрунзе и Добролюбова. Продолжаются работы по капитальному ремонту моста через р. Тулу на ул. Петухова, они рассчитаны на два года.

Пытаются решить эту проблему и на федеральном уровне. Так, в середине февраля депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий двукратное увеличение штрафов за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения во время строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог.

Ранее редакция сообщала о том, что шесть объектов дорожной опорной сети региона отремонтируют по нацпроекту в 2025. 

Фото Infopro54, автор базового фото: Татьяна Краснова, внутри текста — Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : качество дорог


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