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Станцию «Спортивная» в Новосибирске планируют достроить до конца лета

  • 07/05/2025, 11:45
Автор: Оксана Мочалова
Станцию «Спортивная» в Новосибирске планируют достроить до конца лета
Определён подрядчик для завершения работ

Мэрия Новосибирска заключила еще один контракт с тюменской «Акви Технолоджи», которая уже выполняет работы по инженерным системам и конструкциям платформенных дверей на станции метро «Спортивная». Компания стала единственным участником аукциона.

Подрядчику предстоит выполнить оставшиеся работы (монтаж внутреннего и внешнего освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления, автоматики движения поездов) и ввести станцию в эксплуатацию.

Работы будут выполнены за 436,2 млн рублей.

— По условиям подрядчик должен завершить все работы до конца лета. Контроль со стороны города обеспечим, — сообщил мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев.

Напомним, строительство станции «Спортивная» началось в Новосибирске в 2019 году. В городской администрации неоднократно отмечали, что в процессе возведения объекта были выявлены некоторые отклонения от проекта, что приводило к сдвигу сроков сдачи станции. В конце декабря 2024 года разрешение на строительство станции метро «Спортивная» было продлено до конца декабря 2025 года. С 28 января работы по её завершению ведутся в режиме повышенной готовности.

Ранее редакция сообщала, что по мнению мэрии Новосибирска, ввод метро «Спортивная» поможет разгрузить центр города от пробок, так как жители смогут оставлять автомобили на просторной парковке рядом со станцией.

Фото редакции Infopro54, автор- Михаил Мочалов

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Рубрики : Власть Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : станция метро Спортивная


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