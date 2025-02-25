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Новосибирскому ученому Олегу Кабову вынесли приговор

  • 25/02/2025, 14:15
Автор: Юлия Данилова
Новосибирскому ученому Олегу Кабову вынесли приговор
Обвинение просило назначить ему наказание в виде семи лет в колонии общего режима

Советский районный суд Новосибирска завершил рассмотрение уголовного дела заведующего лабораторией НИИ теплофизики СО РАН Олега Кабова. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента по Новосибирской области.

По решению суда Кабову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. При этом не реже раза в месяц ученый должен будет отмечаться в органах, осуществляющих контроль и учет осужденных на условный срок. Он также не может сменить место жительства без уведомления этого ведомства.

Кроме того, ученому запрещено руководить лабораторией при выполнении региональных, федеральных и международных научных проектов в области теплофизики на срок 2 года.

Также Олега Кабова обязали в течение года с момента вступления приговора в силу возместить ущерб, причиненный Миннауки РФ, в размере 7,2 млн рублей.

До вступления приговора в законную силу осужденному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, Олега Кабова обвинили в мошенничестве в марте 2024 года. По версии следствия, ученый, работая над научным проектом, отчитался перед Министерством науки и образования о создании экспериментальной установки и образца. Однако, по мнению следствия, эти объекты так и не были изготовлены.

Геннадий Шишебаров, являющийся адвокатом Кабова, утверждал, что на момент возбуждения уголовного дела осенью 2022 года установка и образец находились в Институте теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук.

Государственный обвинитель просил назначить профессору наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере его зарплаты за три года с лишение права заниматься деятельностью, связанной с руководством научными проектами на срок три года.

Ранее редакция сообщала о том, что жена ученого Олега Кабова из Новосибирска направила обращение к директору ФСБ

Фото: A. Petrova, архив Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок Наука

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : суд СО РАН Олег Кабов мошенничество


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