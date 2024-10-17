Суд оставил в СИЗО супругов, замучивших до смерти девочку в Новосибирске

Суд продлил срок содержания в СИЗО двум новосибирцам, которые обвиняются в убийстве и истязании маленькой девочки.
— Постановлением Новосибирского районного суда Новосибирской области продлен срок содержания под стражей до 19 декабря 2024 года Голдину Олегу и Голдиной Анне, — говорится в сообщении суда.
Постановления не вступили в законную силу.
Напомним, в июне 2024 года в селе Каменка произошла страшная трагедия. Одна из местных жительниц уехала в командировку и оставила свою 10-летнюю дочь под присмотром супругов, которые оказались жестокими людьми. В течение нескольких дней «няньки» держали ребёнка голодным, били крапивой, чтобы «изгнать бесов», и подвергали избиениям.
Пытки прекратились только тогда, когда девочка потеряла сознание. Супруги вызвали скорую помощь, объяснив, что девочка отравилась конфетами.
Пострадавшая была госпитализирована, но через несколько часов скончалась.
Ранее редакция сообщала о том, что садиста, замучившего до смерти 10-летнюю девочку, оставили в СИЗО в Новосибирске.
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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