Суд оставил в СИЗО супругов, замучивших до смерти девочку в Новосибирске

Суд продлил срок содержания в СИЗО двум новосибирцам, которые обвиняются в убийстве и истязании маленькой девочки.

— Постановлением Новосибирского районного суда Новосибирской области продлен срок содержания под стражей до 19 декабря 2024 года Голдину Олегу и Голдиной Анне, — говорится в сообщении суда.

Постановления не вступили в законную силу.

Напомним, в июне 2024 года в селе Каменка произошла страшная трагедия. Одна из местных жительниц уехала в командировку и оставила свою 10-летнюю дочь под присмотром супругов, которые оказались жестокими людьми. В течение нескольких дней «няньки» держали ребёнка голодным, били крапивой, чтобы «изгнать бесов», и подвергали избиениям.

Пытки прекратились только тогда, когда девочка потеряла сознание. Супруги вызвали скорую помощь, объяснив, что девочка отравилась конфетами.

Пострадавшая была госпитализирована, но через несколько часов скончалась.

Ранее редакция сообщала о том, что садиста, замучившего до смерти 10-летнюю девочку, оставили в СИЗО в Новосибирске.