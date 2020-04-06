Аграрии могут столкнуться с дефицитом рабочих рук на посевной

— Главная проблема, которая может возникнуть в этом году у КФХ и сельхозпредприятий Новосибирской области, — дефицит рабочих рук. Ранее на сезонные работы — посевную и уборочную — фермеры привлекали много иностранных граждан. В этом году граница закрыта. Эти люди пока просто не смогут въехать в нашу страну. Сейчас ломаем голову над тем, как решить этот вопрос. Будем надеяться, что к началу посевной карантин снимут и границы откроются, — рассказал InfoPro54 председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Новосибирской области Алексей Сальников.

По его словам, в деревнях работников на сезонные работы найти сложно. Маловероятно, что их удастся привлечь из города, так как сельхозтехника достаточно специфичная, и работа на ней требует определенного навыка.

— Сокращать посевные площади сейчас, конечно, никто не планирует. Эта тема сильно взаимосвязана с господдержкой, — добавил Сальников.

Очень актуальна эта проблема для овощеводов. Этот сегмент рынка АПК был наиболее завязан на иностранный труд.

Тревожной ситуацией генеральный директор ООО «Соколово», председатель Ассоциации руководителей сельхозпредприятий Новосибирской области Анатолий Степанов назвал грядущие интервенции. По его словам, они могут сбить цены на рынке зерна, и выиграют от этого только спекулянты.

— Не нужно выбрасывать на рынок 1,5 млн тонн зерна. Это будет помощь наоборот. Крестьяне только начали вылезать из той ямы, в которой оказались в предыдущие годы. Стоимость зерна в этом зерновом году высокая, но она не компенсирует опережающий рост цен на ГСМ, удобрения и т.д. Сейчас они вновь будут вынуждены продавать урожай на грани себестоимости, — возмущается он.

Как отметил Алексей Сальников, на кризис в части увеличения посевных площадей и пересмотра карты посевов в сторону востребованных на рынке культур большинство крестьянско-фермерских хозяйств реагировать не планирует.

— Карта севооборота на полях составляется на три года, и одна культура четко следует за другой. Резко заменить их достаточно сложно. Будем работать в тех планах, которые для себя поставили, — пояснил он.

Глава «Сибирского зернового консорциума», генеральный директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков отметил, что планирует сеять в утвержденных планах: пшеницу, масличный лен, рапс и пивоваренный ячмень. Посевную площадь расширять также не видит смысла.

Анатолий Степанов считает, что резких движений никто из аграриев делать не будет, так как посевная длится всего несколько недель, а готовятся к ней хозяйства в течение всего года.

— Это все равно, что делать резкий поворот на большой скорости. Не все готовы к такому маневру. Кроме того, сейчас рынок отрегулирован: севооборот сельхозпредприятий, переработка в промышленности, торговля. Запасов хватает на всех уровнях. Ажиотажный спрос, который мы видим сейчас, потом приведет к спаду интереса со стороны покупателей, и общая картина выровняется. Нет смысла реагировать на эмоциональные всплески, — говорит он.

— С другой стороны, мы видим, какие меры предпринимаются со стороны правительства РФ для поддержки аграриев. Например, со 2 апреля на 1800 рублей снизило стоимость тонны топлива ПАО «Газпром нефть». Сейчас подтягиваются другие поставщики, — добавил Тепляков.

В то же время собеседники InfoPro54 признают, что в новую посевную кампанию аграрии входят с большей финансовой подушкой, чем в предыдущие годы, так как хорошие цены на зерно позволяют закупить семена, удобрения, средства защиты, ГСМ и запчасти. Впрочем, Александр Тепляков констатирует, что из-за роста курса доллара цены на запчасти к импортной технике уже выросли на 30-40%. Идет удорожание средств защиты растений и удобрений. Если ситуация не изменится, то плюс, что хозяйства получили от цен на зерно 2019 года, нивелируется.

Анатолий Степанов уверен, что очень большую роль для АПК в 2020 году станет играть тот факт, как будет выполнена установка, которую дали президент и правительство России о предоставлении бизнесу мер господдержки. В частности, по его словам, речь шла о том, чтобы не допускать скачка цен на ГСМ, удобрения, средства защиты и запчасти. Если эти поручения региона четко выполнят, то проблем ни с посевной, ни с уборочной быть не должно.

— К мерам поддержки, на мой взгляд, прежде всего, относятся налоговые каникулы. Причем не на 1-3 месяца. В сельском хозяйстве производственный цикл занимает 1 год. Именно на этот период агропредприятия нужно освободить от налогов, — убежден Степанов. — И второе: на год отсрочить все кредитные платежи. Эти решения приняты, но пока они требуют очень многих комментариев, дополнительных решений. В этом недостаток вертикали управления. Выполнить моментально поручения главы государства на местах не получается.

Фото Евгении Серегиной