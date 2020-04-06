Работодателей обязали отстранять от работы граждан, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга

Основная угроза распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе сегодня – это завоз инфекции из-за пределов Новосибирской области – из-за рубежа или из очагов внутри нашей страны, в первую очередь – из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В связи с этим с 4 апреля введён режим самоизоляции для граждан, которые прибывают на территорию Новосибирской области из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил руководителям муниципалитетов и предприятий о следующем порядке действий для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга.

— Всем, прибывающим из аэропортов этих городов, вручается уведомление с предписанием о необходимости соблюдения режима самоизоляции в течение двух недель. Эти граждане обязаны уведомить своих работодателей о том, что они вынуждены находиться дома. Работодатели, для обеспечения безопасности своих коллективов, обязаны отстранить таких граждан от работы и дать им возможность пройти двухнедельную самоизоляцию, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он подчеркнул, что в тех случаях, когда человек не имеет возможность найти безопасное место пребывания в режиме самоизоляции, по желанию человека или по решению санитарного врача возможна обсервация.

— Прошу руководителей на местах донести дополнительную информацию до населения на ваших территориях о том, что режим самоизоляции и жёсткие противоэпидемические мероприятия продолжаются. Также необходимо разъяснять жителям, руководителям, предпринимателям, что, в соответствии с федеральным законом №99 от 2 апреля этого года, усилена ответственность за нарушение противоэпидемических мер – вплоть до уголовной ответственности, — обратился губернатор к главам муниципалитетов.

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