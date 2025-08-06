Новосибирцы потребовали остановить рост цен

На площади Пименова в Новосибирске состоялся массовый пикет против роста цен. Организаторами акции выступили новосибирские коммунисты. Они подчеркнули, что согласно соцопросам, главной проблемой в современной России является рост цен. Инфляция затрагивает все сферы экономики. Например, в Новосибирской области, по разным оценкам, на отдельные товары цены увеличились на 15–30 %.

В КПРФ предлагают ограничить рост цен хотя бы на продовольствие, товары первой необходимости и лекарства. Они напомнили, что соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, но «завис», и уверены: народная поддержка позволит «продавить» эту позицию.

По словам депутата Законодательного собрания Романа Яковлева, предлагаемая мера является антикризисной, она позволит существенно улучшить социальный климат. Он подчеркнул, что после серии мероприятий с требованием национализации ЖКХ и установления справедливых тарифов, проверка ФАС выявила «необоснованные расходы» на сумму в 2,7 миллиарда рублей. Надзорный орган предписал снизить тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения на 4,09%, в сфере теплоснабжения — от 3,22% до 13,34%.

Напомним, по итогам июня, годовой темп прироста цен в Новосибирской области составил 11% (к июню 2024 года). Для сравнения, в целом по России этот показатель находился на уровне 9,4%. Самый большой прирост цен показали услуги организаций культуры (22,81%), пассажирского транспорта (16,56%), медицинские услуги (14,51%).

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы выступили за возврат прежнего пенсионного возраста.