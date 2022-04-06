Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно

Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов в Россию и обратно, сообщило посольство России в Индии, передает РИА Новости.

— Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными. По информации офиса Air India, денежные средства за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы могут быть возвращены пассажирам в полном объеме, — отметили дипломаты.

В посольстве также указали, что благодаря отмене Индией ограничений на международное авиасообщение в эту страну можно долететь через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления.

Ранее Air India выполняла два рейса в Россию в неделю.

Росавиация из-за санкций, связанных со спецоперацией на Украине, рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов.