Новосибирский производитель теплоизоляции откроет площадку в центральной части России

Производитель тепло-, гидро- и звукоизоляции ООО «Технология», выпускающий продукцию под маркой Isodom, вошел в национальный проект «Производительность труда». Компания планирует увеличить выпуск продукции и выручку, а также занять ведущие позиции в России по объемам производства вспененного полиэтилена, сообщила пресс-служба АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

— Сейчас перед нами стоит задача расширить ассортимент выпускаемой продукции и открыть дополнительную площадку в европейской части страны. Кроме того, мы ставим перед собой задачу через два года стать первыми в России по объемам производства вспененного полиэтилена. Поэтому для нас сейчас очень важны внутреннее совершенствование и оптимизация производственных процессов, — отметил генеральный директор ООО «Технология» Юрий Терновых.

Для оптимизации на предприятии выбран поток производства рулонного полотна. На линии есть резерв для увеличения объема выпуска: за 2021 год он составил 31,5 млн погонных метров при мощности оборудования в 50 млн погонных метров. Предприятие планирует провести ревизию производственных процессов, а также приобрести новое оборудование.

— Наш старт в нацпроекте совпал с инвестиционной программой компании. Мы заключили контракт с партнерами из Италии и сейчас покупаем новое современное оборудование по переработке вспененного полиэтилена. Мы видим потребность рынка — строительный сектор страны растет и наша продукция востребована, она используется практически в каждом доме. Кроме того, она недорогая, удобна в использовании и экологически безопасная, — рассказывает Юрий Терновых.

Сейчас новосибирская компания входит в тройку лидеров России на рынке вспененного полиэтилена и поставляет свою продукцию не только во все регионы России, но и в Казахстан. Сотрудничает с крупными сетями, в том числе такими как «Леруа Мерлен», «Сатурн», OBI.