Сотни туристов застряли в аэропорту Вьетнама: рейс Камрань-Новосибирск задерживается более чем на 10 часов

Более 10 часов в аэропорту Вьетнама ожидают вылета в Новосибирск порядка 400 российских туристов — среди них пенсионеры, беременные женщины и пассажиры с детьми. Информацию об этом предоставила подписчица АСТ-54, оказавшаяся в числе задержанных пассажиров.

Рейс ЕО 3658 компании «Икар», организованный туроператором «Пегас», до сих пор не вылетел. Как сообщили очевидцы паблику, в течение всего времени ожидания пассажирам предложили только воду и газированные напитки. Завтрак им пришлось брать в небольшом кафе за пределами аэропорта. Сам же аэропорт остаётся закрытым, и в нём не работают магазины и кафе.

Представители туроператора не дают разъяснений, горячая линия не отвечает, а отельные гиды рекомендуют пассажирам ждать поступления информации.

По данным табло новосибирского аэропорта «Толмачево», самолет из Камрани компании «Икар» должен был прибыть в 4.30 утра. Сейчас прилет стоит на 16.59 по Новосибирску. Редакция направила запрос туроператору «Пегас» с просьбой прокомментировать причины задержки рейса.

Стоит отметить, что еще один рейс из Камрани компании «Вьетджет Эйр» прилетел в Новосибирск сегодня утром по расписанию.

Напомним, Вьетнам в 2025 году вошел в ТОП-5 направлений для отдыха среди жителей Новосибирска, заменив в рейтинге Абхазию. По данным поисковика туров «Турвизор», страна уступает по популярности только Таиланду, Турции, ОАЭ и внутренним российским курортам.

Ранее редакция сообщала о том, что Вьетнам ввел новые требования для новосибирских туристов.