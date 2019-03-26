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Умные технологии встраиваются в систему

На форуме «Городские технологии» мэрия Новосибирска планирует обсудить ряд инвестиционных соглашений с компаниями, развивающими смарт-концепции.
  • 26/03/2019, 18:36
Автор: Юлия Данилова
Умные технологии встраиваются в систему
В Новосибирск пришли корпорации с оборотами в миллиарды долларов. Они предлагают крупные проекты для внедрения умных технологий.

— Ранее на форуме «Городские технологии» мы рассматривали отдельные технологии «Умная остановка», «Умная школа», «Инновационная энергетика». Теперь к нам впервые пришли корпорации с оборотами в миллиарды долларов. Они предлагают нам крупные проекты для внедрения этих технологий. Это достаточно интересно, и я думаю, что форум существенно продвинет нас во внедрении этих технологий в городское хозяйство, — заявил на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Чиновник пояснил, что изучал опыт внедрения инноваций в городское хозяйство во многих странах мира. Новосибирск отличается от них только тем, что умные технологии у нас не используются системно.

— Я бы не сказал, что в городах за рубежом есть что-то, чего нет у нас. У нас нет массовости. Ее можно достичь за счет частно-государственного партнерства, а инвестиции привлечь за счет заключения концессионных соглашений. На форуме «Городские технологии» будут 6 крупных корпораций, и, думаю, после его завершения мы начнем серьезно внедрять эти технологии, — добавил Люлько.

По его словам, на форум ожидается приезд представителя провинции Гуандун (КНР) — заместителя генерального секретаря Гуандунского международного технологического союза по сотрудничеству со странами СНГ. На этой территории очень развиты технологии «умного города». Делегация намерена предложить Новосибирску проекты по совместному развитию смарт-технологий.

В рамках форума планируется рассмотрение предложения АО «Объединенной ракетостроительной корпорации».

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Холдинг «Швабе» (Ростех) предложит разработки по гражданской тематике: умное освещение, регулирование транспортных потоков, медицина. Softline представит инвестпроект по регулированию транспортных потоков.

— АО «Ситроникс» —  «дочка» ОАО АФК «Система» — выйдет с проектом по умному ЖКХ. Планируем подписать с ними соглашение по проекту «Умный город», — говорит Александр Люлько.

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Ранее Александр Люлько сообщал, что сегодня около двух десятков разработок сибирских ученых уже внедряются в разные сферы городского хозяйства. Началась модернизация системы освещения в Академгородке — на улице Николаева установлены новые композитные опоры. В центре города установлены три многофункциональных информационных комплекса «Умные остановки». Планируется, что к 2023 году такие модули появятся на всех шести гостевых маршрутах. Инновационная система распознавания голоса iVoice — разработка новосибирской компании — уже взята на вооружение в медицинских учреждениях и аптечной сети города. Три школы Новосибирска оснастили системой «Умная школа» с широким функционалом контроля и управления. Оборудование позволяет контролировать весь спектр ресурсообеспечения и жизнедеятельности и безопасности школы.

Фото ТАСС

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