Умные технологии встраиваются в систему

— Ранее на форуме «Городские технологии» мы рассматривали отдельные технологии «Умная остановка», «Умная школа», «Инновационная энергетика». Теперь к нам впервые пришли корпорации с оборотами в миллиарды долларов. Они предлагают нам крупные проекты для внедрения этих технологий. Это достаточно интересно, и я думаю, что форум существенно продвинет нас во внедрении этих технологий в городское хозяйство, — заявил на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.
Чиновник пояснил, что изучал опыт внедрения инноваций в городское хозяйство во многих странах мира. Новосибирск отличается от них только тем, что умные технологии у нас не используются системно.
— Я бы не сказал, что в городах за рубежом есть что-то, чего нет у нас. У нас нет массовости. Ее можно достичь за счет частно-государственного партнерства, а инвестиции привлечь за счет заключения концессионных соглашений. На форуме «Городские технологии» будут 6 крупных корпораций, и, думаю, после его завершения мы начнем серьезно внедрять эти технологии, — добавил Люлько.
По его словам, на форум ожидается приезд представителя провинции Гуандун (КНР) — заместителя генерального секретаря Гуандунского международного технологического союза по сотрудничеству со странами СНГ. На этой территории очень развиты технологии «умного города». Делегация намерена предложить Новосибирску проекты по совместному развитию смарт-технологий.
В рамках форума планируется рассмотрение предложения АО «Объединенной ракетостроительной корпорации».
умное освещение, регулирование транспортных потоков, медицина. Softline представит инвестпроект по регулированию транспортных потоков.
— АО «Ситроникс» — «дочка» ОАО АФК «Система» — выйдет с проектом по умному ЖКХ. Планируем подписать с ними соглашение по проекту «Умный город», — говорит Александр Люлько.
Фото ТАСС
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