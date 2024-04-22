Депутат Госдумы требует включить Новосибирск в проект «Чистый воздух»

Депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов обратился в Минприроды с заявлением о включении Новосибирска в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Депутат заявил, что экологическая обстановка в Новосибирске не устраивает огромное число жителей.

— Людей тревожит состояние атмосферного воздуха: новосибирцы жалуются на запыленность, загазованность, смог над городом. В Новосибирске регулярно вводится режим неблагоприятных метеоусловий. Вопрос необходимости улучшения атмосферного воздуха стоит в городе очень остро, — пишет Игнатов.

Кроме того, по его словам, в городе устарела сеть стационарных пунктов наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Сегодня в нее входит 10 постов, а по оценкам специалистов, нужно не менее 16. Кроме того, сеть создавалась в 80-х годах прошлого века и сейчас не соответствует развитию города.

— Из-за устаревшей сети пунктов наблюдения, соответствие результатов мониторинга реальной экологической ситуации в городе Новосибирске, вызывает сомнения, —подчеркивает Виктор Игнатов.

Напомним, проект «Чистый воздух» реализуется в России с 2019-го года. В него включены 43 города на территории которых на основании данных государственного мониторинга Росгидромета в течение трех лет фиксировались уровни загрязнения «высокий» и «очень высокий». Из Новосибирской области в проект входит Искитим. По информации Минприроды Новосибирской области, уровень загрязнения атмосферного воздуха в Новосибирске оценивается как «повышенный», поэтому его нельзя включить в проект.

Напомним, вопрос о включении Новосибирска в программу «Чистый воздух» депутаты регионального парламента обсуждают с весны 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что проект «Чистый воздух» планируют запустить в Искитиме досрочно.