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Александр Аксененко: Регоператоры не справляются с поставленными перед ними задачами

  • 15/06/2022, 17:15
новости Новосибирска
Депутат Госдумы заявил о полном провале «мусорной» реформы, которую никакими «косметическими» поправками не исправить.

14 июня на пленарном заседании Госдумы РФ обсуждали «косметическую» поправку к Федеральному закону об обращении с ТКО, но наткнулись на целый ряд неудобных вопросов от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ». Ранее, в случае досрочного расторжения договора на вывоз ТКО с действующим региональным оператором, правительство субъекта РФ могло без проведения конкурса заключить сроком на год новый договор с другим регоператором этого же или сопредельных регионов. Суть новеллы состоит в том, чтобы позволить властям субъекта выбирать лицензированного регоператора уже по всей России. Справороссы не просто выступили против инициативы, но и настолько аргументированно пояснили свою позицию, что федеральное Минприроды до сих пор не нашлось с ответом на поставленные вопросы, отмечает пресс-служба партии.

Одним из знаковых выступлений пленарного заседания стала речь депутата Госдумы РФ от Новосибирской области Александра Аксененко. Он высказал мысль, что регоператоры попросту не справляются с поставленными перед ними задачами. Нигде — от городов-миллионников до небольших сельских поселений:

— Мы снова пытаемся латать законодательство вместо того, чтобы разработать концептуально новый, работающий подход для решения мусорной проблемы.

Депутат предложил ликвидировать эту неэффективную надстройку по сбору денег с населения и вернуть профильные полномочия и финансирование муниципалитетам.

Народный избранник вновь привлек внимание коллег из правительства и Госдумы РФ к принципиальной разнице уклада жизни и сбора мусора в городах и на селе:

— То, что для городского жителя — мусор, для сельского жителя — материал для топки печи, удобрения или корма скотины. Мусор разный, и уклад жизни разный, значит, подход к его сбору и норматив на тарификацию должен быть абсолютно разным, нужно четко разделить сельскую и городскую территорию.

Александр Аксененко также выразил недоумение тому факту, что при текущей величине и постоянном росте тарифов на вывоз ТКО в полномочия регоператоров не включено содержание контейнерных площадок для сбора отходов.

— Санитарная обработка контейнеров, содержание площадок и ведение схемы размещения контейнеров и т.п. — все это на плечах бюджетов органов местного самоуправления. Почему это не входит в обязанности регоператора? — удивился он.

В заключение своего развернутого комментария к поправке депутат от Новосибирской области не забыл напомнить о том, что с момента старта «мусорной» реформы мусоросортировочных и мусороперарабатывающих заводов построено немного. Вместо этого действующие легальные мусорные полигоны регулярно горят, а количество несанкционированных свалок возросло на 30%.

По словам Александра Аксененко, эта совокупность фактов свидетельствует о полном провале «мусорной» реформы, которую никакими «косметическими» поправками не исправить.

— Уважаемые коллеги, наша задача — оставить будущему поколению не только мирное небо, землю и свободу от нацизма, но и сохранить богатую природу, экологически чистую окружающую среду, — настаивает народный избранник. — И именно поэтому вся фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» выступает против поправки и за полный отказ от ныне действующего порядка обращения с ТКО.

Следует отметить, что специалисты Минприроды РФ, получившие эти и другие вопросы социалистов за несколько недель до минувшего пленарного заседания Госдумы, пока так и не смогли дать на них аргументированных ответов.

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ

Регионы: Новосибирск

Теги : мусорная реформа жкх


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