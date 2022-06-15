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Суд начал рассмотрение дела о взрыве на газовой АЗС

  • 15/06/2022, 17:40
Автор:
новости Новосибирска
Он произошел год назад.

В Октябрьском суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела по взрыву на АГЗС в отношении директора и учредителя ООО «Сибгаз» Романа Гармидера, инженера заправочной станции Геннадия Киселя и учредителя, директора ООО «ЭкоГаз», ООО «Инская» Алексея Савлука.

Напомним, взрыв на газовой АЗС в микрорайоне МЖК, которая работала под брендом «ЕвроГаз», произошел  14 июня 2021 года. В результате взрыва пострадали более 30 человек, включая сотрудников МЧС. Площадь возгорания составила более 1200 кв метров.

После этого происшествия на всех газовых АЗС города прошли проверки в ходе которых прокуратура выявила более 280 нарушений. Руководителям эксплуатирующих организаций было внесено 21 представление. В отношении виновных лиц возбуждено 60 дел об административных правонарушениях.

В январе 2022 года по требованию Ростехнадзора суд повторно приостановил на 90 суток эксплуатацию ГАЗС ООО «Сибгаз»  в Новосибирске.

Новосибирцы подали исковые требования о возмещении полученного в результате взрыва ущерба.

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : взрыв АГЗС


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