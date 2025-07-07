Новосибирск находится в лидерах по количеству трудоголиков в России

Новосибирцы-трудоголики, или работа как главный смысл жизни

Современный ритм жизни задаёт новые критерии успешности человека и предъявляет к нему всё более высокие требования с точки зрения профессиональных и личностных качеств. Понятно, что выдержать это испытание удаётся далеко не всем, а те, кто всё-таки проходят его, достигают этого крайне высокой ценой.

Попались на глаза результаты опроса трёхлетней давности, опубликованные в ноябре 2022 года. Исследование, проведённое сервисом Работа.ру, имело целью выявить города с наибольшей долей трудоголиков среди экономически активного населения. По результатам опроса первое место заняла Пермь — 45% опрошенных жителей этого города признали себя трудоголиками. На втором месте оказался Нижний Новгород с 38%, а почётное третье место занял Новосибирск, где трудоголиков набралось 36%.

А вот другой опрос, проведённый тем же порталом в июне 2024 года, согласно которому более 60% новосибирских компаний положительно относятся к переработкам своих сотрудников. Многие из них применяют различные методы поощрения переработок своих сотрудников-трудоголиков — в основном в виде вербальной похвалы.

Думается, с тех пор эти цифры если и изменились, то несущественно, поэтому на их основе вполне можно сделать определённые выводы.

Трудоголизм — болезнь XXI века

Вообще говоря, о том, что Новосибирск — город трудоголиков, говорится довольно давно, и написано на эту тему уже немало. Да и в принципе трудоголизм по праву считается болезнью XXI века, которой в той или иной степени подвержено большинство современных жителей планеты. Очевидный факт, что работа в жизни человека сегодня играет ключевую роль хотя бы в силу того факта, что на рабочем месте он проводит большую часть своего времени. Конечно, в самой по себе работе ничего плохого нет. Более того, как известно, потребность в самореализации — одна из основных потребностей человека, и, как правило, она удовлетворяется именно посредством профессиональной деятельности. Но всё хорошо в меру, и когда эта мера нарушается, это может приводить к различным негативным последствиям.

Трудоголик — это человек, полностью сосредоточенный на своей профессиональной деятельности, и посвящающий работе все свои силы и время. Такой человек не мыслит себя вне рабочего процесса, а, оказываясь в такой ситуации, испытывает сильный психологический дискомфорт. Как правило, трудоголики проводят на работе не только все будние дни, но также выходные и праздники, а часто работают и в период своего законного отпуска.

Здесь, к слову, следует различать понятия трудолюбия и трудоголизма. Трудолюбие — это здоровое стремление к труду, ответственный подход к своей работе и желание выполнять её как можно лучше. Человек, отличающийся трудолюбием, обычно достигает поставленных профессиональных целей, при этом сохраняя баланс между работой и личной жизнью. А для трудоголизма как раз характерно нарушение этого баланса, когда работа перекрывает собой все остальные сферы жизнедеятельности человека.

Профдеформация и выгорание

Как и любая зависимость, трудоголизм чреват негативными последствиями как для ментального, так и физического здоровья, приводя, среди прочего, к таким пагубным явлениям, как профессиональная деформация и профессиональное выгорание, с которыми, скорее всего, в разной степени знакомы многие новосибирцы. Профдеформация — это изменение личностных качеств человека под влиянием осуществляемой им профессиональной деятельности. При развитии этого недуга наблюдается перенос профессиональных навыков в обычную повседневную жизнь, вызванный когнитивной девиацией и психологической дезориентацией личности на фоне каждодневных физических и эмоциональных перегрузок. В свою очередь, одним из проявлений профдеформации является профессиональное выгорание, когда человек теряет интерес к труду и его результатам и не испытывает никакого морального удовлетворения в процессе осуществления своих профессиональных обязанностей. Выгорание характерно практически для всех профессий, но, конечно, в первую очередь оно касается тех, кто по долгу службы вынужден ежедневно много контактировать с людьми, оказывая им ту или иную помощь. Общение с другими людьми — главный стрессовый фактор, приводящий к профессиональному выгоранию. Среди остальных, примерно столь же значимых, стоит отметить монотонность, рутинность труда, сжатые сроки выполнения задач, большую ответственность и т.п.

Всё хорошо в меру

Понятно, что у каждого трудоголика своя история. Есть те, кто вынужден брать бесконечные подработки и трудиться в буквальном смысле без обеда и выходных исключительно ради элементарного выживания. И таких на самом деле много. И всё же в данном контексте я бы не абсолютизировал материальный фактор и не выделял его как главенствующий. В многих случаях трудоголизм имеет не финансовую, а психологическую подоплёку, и именно в этом заключается его главная опасность.

В целом же бесспорный факт, что сегодня карьера и профессиональный статус для большинства людей имеют огромное, первостепенное значение. Они тратят кучу сил, времени и денег на получение образования, дальнейшее повышение квалификации, различные курсы и тренинги, и, помимо этого, уделяют большое внимание своей профессиональной, или деловой репутации, которая в нынешних реалиях важна не менее, чем сугубо профессиональные знания и навыки.

В общем смысле репутация — это общественное мнение, сложившееся о человеке на основании его личных качеств. Когда мы говорим о человеке с точки зрения его профессиональной деятельности, то здесь используется понятие деловой репутации, которая представляет собой совокупную характеристику человека как трудовой единицы. Естественно, каждый работник стремится к тому, что его деловая репутация была как можно лучше, и во многих случаях его трудоголизм, стремление работать без выходных и отпусков есть как раз проявлением его желания создать представление о себе как о человеке, готовом выполнять огромный объём работы почти без отдыха. С одной стороны, свой резон в этом есть, ведь все работодатели ценят подобных сотрудников, но с другой он чреват быстрым эмоциональным выгоранием и множеством негативных последствий для здоровья человека.

Мораль здесь достаточно простая — всё хорошо в меру. Проблема лишь в том, чтобы отыскать эту меру и её соблюдать.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

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