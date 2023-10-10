Список льготников на получение земли вне очереди расширяют в Новосибирске

Поправки в областной закон о расширении списка льготников, которые будут получать земельные участки вне очереди, в региональный парламент внес департамент имущества Новосибирской области. Как пояснил замруководителя департамента имущества Павел Комаров, закон приводится в соответствие с распоряжением президента и правительства РФ. Поправками в список областных льготников предлагается включить:
— Если участки предоставляются членам семей погибших и умерших в ходе СВО, то вначале они предоставляются вдовцу, далее детям, далее родителям. Основанием для изменения порядка приоритетности является письменный отказ члена семьи, — отметил Комаров.
Для новых категорий льготников также будет предусмотрена возможность получения единовременной денежной выплаты вместо участка в размере 300 тысяч рублей.
Председатель аграрного комитета регионального парламента Денис Субботин напомнил, что сегодня в очереди на получение льготных земельных участков в области уже стоят около 40 тысяч человек.
— У нас сейчас нет информации, сколько людей будут награждены орденами и получат звание Героя РФ, может, не стоит самим себя обманывать? У нас до сих пор по получили льготную землю все участники боевых действий в Афганистане и Чечне. Если льготники запросят участки в отдаленных районах области, то это одно, а если в Новосибирском районе? Может, нам следует сразу учесть в бюджете компенсацию — денежные выплаты — вместо земли? — поинтересовался Субботин.
— В Новосибирском районе еще есть территории, которые можно предоставлять льготникам. А мы будем заниматься их обеспечением социальной, транспортной и прочей инфраструктурой, — добавил он.
Стоит отметить, что поправками в закон правительство планирует сократить и количество других очередников на льготную землю. Прокуратура предложила ряд изменений, которые позволяют предоставить возможность внеочередного бесплатного приобретения в собственность участков членам дачных и садоводческих товариществ.
— Если граждане стоят в очереди на льготную землю и планируют приобретать такие участки, то могут обратиться за их бесплатным предоставлением, — пояснил Павел Комаров. — Участки без торгов и бесплатно также могут получить собственники зданий, построивших на этой земле ИЖС, ЛПХ.
Однако при этом получатели исключаются из общей льготной очереди.
Ранее редакция сообщала, что у новосибирских льготников будет всего одна попытка отказаться от земельного участка.
Фото freepik
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