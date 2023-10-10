Список льготников на получение земли вне очереди расширяют в Новосибирске

Поправки в областной закон о расширении списка льготников, которые будут получать земельные участки вне очереди, в региональный парламент внес департамент имущества Новосибирской области. Как пояснил замруководителя департамента имущества Павел Комаров, закон приводится в соответствие с распоряжением президента и правительства РФ. Поправками в список областных льготников предлагается включить:

военнослужащих, удостоенных звания Героя РФ или награжденных орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, и являющихся ветеранами боевых действий;

лиц, заключивших договор на добровольное участие в СВО, а также проходивших службу в Нацгвардии и получивших награды;

членов семей участников, погибших в ходе СВО.

— Если участки предоставляются членам семей погибших и умерших в ходе СВО, то вначале они предоставляются вдовцу, далее детям, далее родителям. Основанием для изменения порядка приоритетности является письменный отказ члена семьи, — отметил Комаров.

Эти льготники включаются в список очередников на получение земельных участков впереди всех иных категорий. При этом на день завершения участия в СВО они должны быть зарегистрированы по месту жительства или пребывания в Новосибирской области.

Для новых категорий льготников также будет предусмотрена возможность получения единовременной денежной выплаты вместо участка в размере 300 тысяч рублей.

Председатель аграрного комитета регионального парламента Денис Субботин напомнил, что сегодня в очереди на получение льготных земельных участков в области уже стоят около 40 тысяч человек.

— У нас сейчас нет информации, сколько людей будут награждены орденами и получат звание Героя РФ, может, не стоит самим себя обманывать? У нас до сих пор по получили льготную землю все участники боевых действий в Афганистане и Чечне. Если льготники запросят участки в отдаленных районах области, то это одно, а если в Новосибирском районе? Может, нам следует сразу учесть в бюджете компенсацию — денежные выплаты — вместо земли? — поинтересовался Субботин.

— В Новосибирском районе еще есть территории, которые можно предоставлять льготникам. А мы будем заниматься их обеспечением социальной, транспортной и прочей инфраструктурой, — добавил он.

Павел Комаров заверил, что департамент будет отслеживать динамику обращений новой категории льготников, а также заниматься отбором территорий для предоставления им земельных участков.

Стоит отметить, что поправками в закон правительство планирует сократить и количество других очередников на льготную землю. Прокуратура предложила ряд изменений, которые позволяют предоставить возможность внеочередного бесплатного приобретения в собственность участков членам дачных и садоводческих товариществ.

— Если граждане стоят в очереди на льготную землю и планируют приобретать такие участки, то могут обратиться за их бесплатным предоставлением, — пояснил Павел Комаров. — Участки без торгов и бесплатно также могут получить собственники зданий, построивших на этой земле ИЖС, ЛПХ.

Однако при этом получатели исключаются из общей льготной очереди.

Ранее редакция сообщала, что у новосибирских льготников будет всего одна попытка отказаться от земельного участка.