Александра Лодде: Благотворительность прививает человечность

— Александра Викторовна, расскажите, как вы пришли к текущему бизнесу? Как давно им занимаетесь?

— В бизнесе я уже 15 лет, занимаемся направлением ручного массажа, аппаратной косметологии, эстетической косметологии. Хотя, могу сказать, что работаю в медицине всю жизнь. Раньше я занималась разными направлениями, в том числе такими серьезными, как реабилитация после операций. Работала в найме, параллельно занималась массажем, но это было больше похоже на хобби. Со временем решила заняться массажем профессионально.

— Какой вы видите свою миссию?

— Основная наша миссия и задача — это нести помощь людям. Мы помогаем расслабиться, восстановиться после тяжелых операций, стрессов, депрессий. Наш слоган: «Меняем тело, меняем жизнь». Один из главных принципов работы «Фабрики красоты и здоровья» — высокий уровень сервиса и качество услуг. В своей работе мы активно используем авторские методики оздоровления и восстановления после перенесенных заболеваний. Когда ты видишь результат своей работы, это очень сильно мотивирует и двигает дальше.

— Чем вы гордитесь? Какие достижения для вас наиболее значимы?

— Основное достижение — это команда «Фабрики красоты и здоровья». Без нее невозможно было бы достигнуть больших целей. У нас работают более шестидесяти человек, каждый из них — высококлассный специалист в своей области. Вместе мы создали внутри компании экосистему. Она гибридная, поэтому наша фабрика очень быстро реагирует на сложившуюся ситуацию в стране и в мире в целом. В результате клиенты довольны.

— А в чем особенность вашей студии?

— Особенность нашей студии в том, что мы делаем. Во-первых, это цена. Мы достаточно лояльны в городе, я бы даже сказала, одни из самых лояльных по цене. Это делает нас доступными для каждого жителя города Новосибирска, будь это водитель троллейбуса, пекарь, кондитер, строитель или предприниматель. Во-вторых, наши ручные массажи и авторские методики. Они очень популярны у новосибирцев. Через нашу студию проходят до 180 человек в день.

— Участвуете ли вы в благотворительности? Как давно?

— Я очень отзывчивый человек и всегда готова помогать людям, если им требуется помощь. Но что касается благотворительности, то для меня участие в ней началось с прихода в «ОПОРУ РОССИИ». Здесь есть профильный комитет, с него все и началось. Постепенно мы сами стали организовывать благотворительные акции. Одной из них является акция «Солнечное настроение», которую мы проводим на базе «Фабрики красоты и здоровья». Это социальная программа, в рамках которой мамы могут получить спа-программу абсолютно бесплатно. В 2023 году она проводилась для многодетных мам, в этом году — для мам детей с ограниченными возможностями. Также мы работали с матерями бойцов СВО.

— Что дают такие акции вашим сотрудникам?

— Благотворительность — это не только перечисление денег на чьи-либо нужды. Это помощь, бескорыстная и безвозмездная. В этом процессе очень важны эмоции, которые получают обе стороны. Благотворительность прививает человечность. Сотрудники, участвуя в таких акциях, видя чужие страдания, начинают сопереживать. В этом, важность их миссии. Она не меньше, чем сбор средств на спасение чьей-нибудь жизни.

— В каких еще акциях вы участвуете?

— Мы поддерживаем разные социальные проекты: проводим социальные тренировки для жителей города Новосибирска. Не секрет, что далеко не все люди, в том числе пенсионеры, могут оплатить абонемент в спортзал. А благодаря таким занятиям они объединяются в сообщество и продолжают общаться вне наших стен. Кроме того, мы ездим в дома ветеранов — устраиваем там бьюти-дни. Также посещаем детские дома, покупаем подарки. Помогаем приютам для животных.

— А что вас мотивирует на благотворительную помощь?

— Не могу сказать, почему я это делаю. Может, потому что меня так воспитали родители. Когда ты отдаешь частичку себя, душа светлее становится — вот что меня мотивирует. Кто-то может сказать, что это личный бренд, имидж, репутация компании и прочее. Да, это одна сторона медали. Но когда я участвую или организую социальные проекты — об имидже не думаю. Пытаюсь привлечь к этому процессу молодежь: фитнес-тренеров, преподавателей танцев, инструкторов йоги, пилатеса. Не всегда получается, не все готовы оказывать услуги бесплатно.

— Считаете ли вы, что нужно рассказывать о добрых делах?

— Да, я уверена, что про добрые дела надо говорить. Этим надо гордиться, чтобы другие люди слышали о них, потому что твоему примеру могут последовать другие. Рассказывая о наших акциях, мы призываем сообщество к действиям.

— На ваш взгляд, благотворительностью сегодня занимаются, потому что это модно?

— Нет, нет! Модно это было года два назад. Тогда многие занимались благотворительностью ради благодарственного письма или ради пиара. Сейчас это становится не модой, не трендом — это становится жизнью. Сегодня практически в каждой компании есть человек, у которого родственник или знакомый находится в зоне СВО. Поэтому люди помогают, сопереживают. Это внутренняя социальная ответственность. И на мой взгляд, таких предпринимателей становится больше.

— Какие советы вы могли бы дать тем людям, которые хотят заняться благотворительностью, но не знают, с чего начать?

— Я не очень люблю давать советы, но уверена, что в благотворительности все должно идти от души. А совет у меня один — необходимо научиться правильно коммуницировать друг с другом, создавать вокруг себя «правильное сообщество». Под правильным я понимаю сообщество, в котором все объединены общим делом, будь то социальный проект или волонтерство. Помните Олимпиаду в Сочи? Волонтерами работали более 25 тысяч человек. Многие из них до сих пор как семья, они общаются и ездят друг к другу в гости.