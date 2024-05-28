Рекламодателям

Александра Лодде: Благотворительность прививает человечность

  • 28/05/2024, 18:42
Автор: Оксана Мочалова
Erid:F7NfYUJCUneLrXhhR1No
Александра Лодде: Благотворительность прививает человечность
Основатель «Фабрики красоты и здоровья» в Новосибирске Александра Лодде — о том, почему предпринимателям сегодня необходимо заниматься благотворительностью.

— Александра Викторовна, расскажите, как вы пришли к текущему бизнесу? Как давно им занимаетесь?

— В бизнесе я уже 15 лет, занимаемся направлением ручного массажа, аппаратной косметологии, эстетической косметологии. Хотя, могу сказать, что работаю в медицине всю жизнь. Раньше я занималась разными направлениями, в том числе такими серьезными, как реабилитация после операций. Работала в найме, параллельно занималась массажем, но это было больше похоже на хобби. Со временем решила заняться массажем профессионально.

— Какой вы видите свою миссию?

— Основная наша миссия и задача — это нести помощь людям. Мы помогаем расслабиться, восстановиться после тяжелых операций, стрессов, депрессий. Наш слоган: «Меняем тело, меняем жизнь». Один из главных принципов работы «Фабрики красоты и здоровья» — высокий уровень сервиса и качество услуг. В своей работе мы активно используем авторские методики оздоровления и восстановления после перенесенных заболеваний. Когда ты видишь результат своей работы, это очень сильно мотивирует и двигает дальше.

Чем вы гордитесь?  Какие достижения для вас наиболее значимы?

— Основное достижение — это команда «Фабрики красоты и здоровья». Без нее невозможно было бы достигнуть больших целей. У нас работают более шестидесяти человек, каждый из них — высококлассный специалист в своей области. Вместе мы создали внутри компании экосистему. Она гибридная, поэтому наша фабрика очень быстро реагирует на сложившуюся ситуацию в стране и в мире в целом. В результате клиенты довольны.

— А в чем особенность вашей студии?

— Особенность нашей студии в том, что мы делаем. Во-первых, это цена. Мы достаточно лояльны в городе, я бы даже сказала, одни из самых лояльных по цене. Это делает нас доступными для каждого жителя города Новосибирска, будь это водитель троллейбуса, пекарь, кондитер, строитель или предприниматель. Во-вторых, наши ручные массажи и авторские методики. Они очень популярны у новосибирцев. Через нашу студию проходят до 180 человек в день.

Участвуете ли вы в благотворительности? Как давно?

— Я очень отзывчивый человек и всегда готова помогать людям, если им требуется помощь. Но что касается благотворительности, то для меня участие в ней началось с прихода в «ОПОРУ РОССИИ». Здесь есть профильный комитет, с него все и началось. Постепенно мы сами стали организовывать благотворительные акции. Одной из них является акция «Солнечное настроение», которую мы проводим на базе «Фабрики красоты и здоровья». Это социальная программа, в рамках которой мамы могут получить спа-программу абсолютно бесплатно. В 2023 году она проводилась для многодетных мам, в этом году — для мам детей с ограниченными возможностями. Также мы работали с матерями бойцов СВО.

— Что дают такие акции вашим сотрудникам?

— Благотворительность — это не только перечисление денег на чьи-либо нужды. Это помощь, бескорыстная и безвозмездная. В этом процессе очень важны эмоции, которые получают обе стороны. Благотворительность прививает человечность. Сотрудники, участвуя в таких акциях, видя чужие страдания, начинают сопереживать. В этом, важность их миссии. Она не меньше, чем сбор средств на спасение чьей-нибудь жизни.

— В каких еще акциях вы участвуете?

— Мы поддерживаем разные социальные проекты: проводим социальные тренировки для жителей города Новосибирска. Не секрет, что далеко не все люди, в том числе пенсионеры, могут оплатить абонемент в спортзал. А благодаря таким занятиям они объединяются в сообщество и продолжают общаться вне наших стен.  Кроме того, мы ездим в дома ветеранов — устраиваем там бьюти-дни. Также посещаем детские дома, покупаем подарки. Помогаем приютам для животных.

— А что вас мотивирует на благотворительную помощь?

— Не могу сказать, почему я это делаю. Может, потому что меня так воспитали родители. Когда ты отдаешь частичку себя, душа светлее становится — вот что меня мотивирует. Кто-то может сказать, что это личный бренд, имидж, репутация компании и прочее. Да, это одна сторона медали. Но когда я участвую или организую социальные проекты — об имидже не думаю. Пытаюсь привлечь к этому процессу молодежь: фитнес-тренеров, преподавателей танцев, инструкторов йоги, пилатеса. Не всегда получается, не все готовы оказывать услуги бесплатно.

— Считаете ли вы, что нужно рассказывать о добрых делах?  

— Да, я уверена, что про добрые дела надо говорить. Этим надо гордиться, чтобы другие люди слышали о них, потому что твоему примеру могут последовать другие. Рассказывая о наших акциях, мы призываем сообщество к действиям.

На ваш взгляд, благотворительностью сегодня занимаются, потому что это модно?

— Нет, нет! Модно это было года два назад. Тогда многие занимались благотворительностью ради благодарственного письма или ради пиара. Сейчас это становится не модой, не трендом — это становится жизнью. Сегодня практически в каждой компании есть человек, у которого родственник или знакомый находится в зоне СВО. Поэтому люди помогают, сопереживают. Это внутренняя социальная ответственность. И на мой взгляд, таких предпринимателей становится больше.

— Какие советы вы могли бы дать тем людям, которые хотят заняться благотворительностью, но не знают, с чего начать?

— Я не очень люблю давать советы, но уверена, что в благотворительности все должно идти от души. А совет у меня один — необходимо научиться правильно коммуницировать друг с другом, создавать вокруг себя «правильное сообщество». Под правильным я понимаю сообщество, в котором все объединены общим делом, будь то социальный проект или волонтерство. Помните Олимпиаду в Сочи? Волонтерами работали более 25 тысяч человек. Многие из них до сих пор как семья, они общаются и ездят друг к другу в гости.

Реклама. Рекламодатель Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Фотографии предоставлены рекламодателем. Автор фото: Ольга Ветрова

8

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России Опора За благотворительность


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шишебаров, адвокат

Геннадий Шишебаров: Слуги государевы научились отменять невыгодные вердикты присяжных заседателей

Количество оправдательных приговоров в России не превышает пределов погрешности.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Флэш-моб на миллион с лизанием яиц дошел до Новосибирска
28/05/24 19:17
Общество
«Единая Россия» определила кандидатов на довыборы в Новосибирской области
28/05/24 19:14
Власть Политика
KPI новосибирских депутатов и сенаторов составил менее 50 процентов в мае
28/05/24 18:16
Власть Политика
Заморозки до -5 градусов придут 29 мая в Новосибирскую область
28/05/24 17:44
Общество
Зола-уноса ТЭЦ впервые используется для стабилизации почвы при строительстве в Новосибирске
28/05/24 17:36
Бизнес
В 2024 году в Новосибирской области дорожные работы пройдут на 99 объектах в рамках нацпроекта БКД
28/05/24 17:28
Власть
Нелегальные точки общепита закрыли в Хилокском микрорайоне Новосибирска
28/05/24 17:15
Право&Порядок
День рождения Пушкина отметят масштабным арт-проектом в Новосибирске
28/05/24 16:54
Город
Частные дома стали стоить дешевле на полмиллиона в Новосибирске
28/05/24 16:40
Бизнес Недвижимость
Более 800 граждан с ограниченными возможностями здоровья уже нашли работу в регионе с начала года
28/05/24 16:32
Власть
Олимпийский чемпион из Новосибирска Иван Стретович поминает бабушку и сына
28/05/24 15:45
Общество
Медведя, задравшего двух коров, убили в Новосибирской области
28/05/24 14:55
Общество
«АЛРОСА» будет искать алмазы по методу новосибирских ученых
28/05/24 14:15
Бизнес Инновации
Клумбы с ордынским орнаментом украсят Новосибирск
28/05/24 14:03
Город
Банда подростков-мигрантов держит в страхе местных детей в Новосибирске
28/05/24 14:01
Происшествия
СибНИА имени Чаплыгина предложили подключить к сборке самолетов в Беларуси
28/05/24 13:10
Бизнес Власть
Белорусы и новосибирцы планируют открывать новые совместные предприятия
28/05/24 12:43
Бизнес Власть
Спасатели освободили 2-летнего ребенка из заблокированной машины в Новосибирске
28/05/24 12:33
Общество
Мошенники придумали новую схему обмана для участников СВО и членов их семей
28/05/24 12:24
Общество Финансы
Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Новосибирске
28/05/24 11:43
Происшествия
Популярное
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
Новости компаний
Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в Топ-10 лучших премиальных карт
28/05/24 9:00
Как пользоваться эквайрингом бесплатно
27/05/24 9:00
Банк Уралсиб возглавил рейтинг самых выгодных банков для открытия вклада
24/05/24 15:40
Банк Уралсиб рассказал о том как клиенты тратят деньги с карт
24/05/24 9:00
За 1 квартал «Россети Новосибирск» нарастили темпы производственной деятельности
23/05/24 10:58
Банк Уралсиб занял 8 место в Топ-10 самых инновационных банков 2023 года
23/05/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска