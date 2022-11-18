Александра Мысика заключили под стражу

Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска главе муниципального предприятия «Метро МИР» Александру Мысику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 января 2023 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Постановление не вступило в законную силу
На пресс-конференции 18 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался комментировать задержание подчиненного.
— Пока комментарии здесь преждевременны. Одно могу сказать: идут следственные действия. Каковы будут выводы следствия, время покажет. Думаю, что они проинформируют всех, — отметил мэр.
Ранее редакция рассказывала об обысках в налоговой Октябрьского района Новосибирска.
Фото: пресс-службы управления судебного департамента Новосибирской области
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