Александра Мысика заключили под стражу

Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска главе муниципального предприятия «Метро МИР» Александру Мысику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 января 2023 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Постановление не вступило в законную силу

На пресс-конференции 18 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался комментировать задержание подчиненного.

— Пока комментарии здесь преждевременны. Одно могу сказать: идут следственные действия. Каковы будут выводы следствия, время покажет. Думаю, что они проинформируют всех, — отметил мэр.

Напомним, на этой неделе стало известно, что при строительстве подъезда к новой ледовой арене использовались некачественные строительные материалы, в результате чего ущерб бюджету составил более 350 млн рублей. Об этом сообщала прокуратура Новосибирской области по итогам совместной с УФСБ проверки соблюдения законодательства при строительстве автодорог в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчиком работ выступало МП «Метро МИР». В активе компании также памятная стела «Новосибирск — город трудовой доблести», станция метро «Спортивная», автодорога по ул. Мясниковой, капитальный ремонт Октябрьского моста, строительство ЖК «На Ельцовской», дольщики одного из домов которого опасаются срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию.

Ранее редакция рассказывала об обысках в налоговой Октябрьского района Новосибирска.