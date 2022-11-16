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«Метро МИРу» вменяют некачественные строительные материалы

  • 16/11/2022, 18:43
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превышение должностных полномочий
Ущерб бюджету в связи с «превышением должностных полномочий» составляет сотни миллионов рублей.

При строительстве подъезда к новой ледовой арене муниципальным предприятием «Метро МИР» использовались некачественные строительные материалы, в результате чего ущерб бюджету составил несколько сотен миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области по итогам совместной с УФСБ проверки соблюдения законодательства при строительстве автодорог в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По решению руководства предприятия при строительстве автодорог, в нарушение требований законодательства были использованы строительные материалы, не соответствующие проектной документации, снижающие качество и безопасность этих дорог и удешевляющих их фактическую стоимость, сообщают в областной прокуратуре. Прокурорской проверкой установлен ущерб бюджету в сумме не менее 359 млн. рублей.

обыски на муниципальном предприятии

Проходят следственные действия у руководства МП «МетроМир»

По информации ведомства, в отношении руководства предприятия в настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

Напомним, что ранее стало известно о следственных мероприятиях, производимых в компании. В телеграмм-каналах в тот момент уже появилась информация, что причина следственных действий связана с объектами, прилегающими к ледовой арене. В то же время, как ранее сообщалось, руководитель предприятия Александр Мысик в прошлом году подтверждал использование контрафактных материалов и при строительстве объектов, примыкающих к строящемуся четвертому мосту. Отвечая на вопросы депутатов горсовета Новосибирска, он заявлял, что отказывается подписывать объект и отвечать за его последующую эксплуатацию.

Помимо указанных, дорог в активе «Метро Мир» такие масштабные объекты, как памятная стела «Новосибирск — город трудовой доблести», станция метро «Спортивная», автодорога по ул. Мясниковой, капитальный ремонт Октябрьского моста, строительство ЖК «На Ельцовской», дольщики одного из домов которого опасаются срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию.

Напомним, на этой неделе прокуратура назначила штраф гендиректору подрядчика который строит ледовую арену в размере 106 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала о массовых исках мэрии Новосибирска к дорожным подрядчикам.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело Строительство дорог ледовая арена


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