Верховный суд поддержал основателей «Ангиолайна»

Верховный суд РФ отказал Наталье Лебедевой в жалобе на решение суда, вернувшего Андрея Кудряшова и Алексея Французова в состав акционеров АО «Ангиолайн». Теперь слово за первой инстанцией, которой снова предстоит рассмотреть иск об исключении, об этом пишет редактор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов.

В определении Верховного суда РФ, вынесенном 10 ноября по жалобе Лебедевой, говорится: Арбитражным судом округа установлено, что по делу допущен ряд нарушений норм материального и процессуального права, поэтому дело передано на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. При принятии постановления арбитражный суд округа действовал в пределах предоставленных ему полномочий.

— Это не финал споров вокруг «Ангиолайна», — комментирует Андрей Кузнецов. — Лебедева с партнёрами продолжают юридическую атаку, подавая иски, заявления и жалобы. Ряд процессов идёт в судах разных инстанций, и даже по принципиальнейшему вопросу об исключении мажоритарных акционеров точка ещё формально не поставлена — дело на новом витке. Пока тренд в вышестоящих инстанциях подсказывает, что государство, прежде всего, заинтересовано сохранить предприятие, обеспечивающее независимость от импортных поставок в медицине.

Напомним, «Ангиолайн» долгое время входил в список крупнейших инновационных проектов региона, а также в программу реиндустриализации экономики, получал господдержку на региональном и федеральном уровне. С 2014 года «Ангиолайн» увеличил производство отечественных стентов для использования в сердечной хирургии, занял 30% национального рынка и потеснил поставщиков стентов из США, до того обладавших фактической монополией в России. Активный рост отечественных поставок привѐл к снижению стоимости закупки стентов в 2,5 раза, что обернулось для поставщиков из США существенным снижением прибыли. У компании были большие планы по выводу на рынок новых разработок для лечения сердечно-сосудистых патологий. В начале 2020 года в одном из интервью редакции Андрей Кудряшев отмечал, что его очень беспокоит слабая защищенность бизнеса со стороны судебного сообщества и правоохранительных органов.

Ранее редакция сообщала, что в середине июня основатели «Ангиолайна» направили письмо Владимиру Путину с просьбой поручить госорганам разобраться в ситуации.