Александра Зырянова оставили в СИЗО до декабря

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова. На этом настаивало следствие. Он останется в СИЗО до 2 декабря.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, главу Корпорации задержали 3 июня 2024 года. Сам Зырянов назвал уголовное преследование заказным и во время ареста признался, что ему уже давно намекали покинуть должность. По версии следствия, Александр Зырянов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, превышающем один миллион рублей. в июле в деле главы корпорации появилась еще одна взятка.

Ранее редакция сообщала о том, что врио руководителя «Корпорации развития Новосибирской области» назначен Вячеслав Радионов.