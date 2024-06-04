«С ноября мне намекали, что не плохо бы покинуть должность»: Александр Зырянов высказался о своем задержании

Сегодня в Заельцовском районном суде Новосибирска глава АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов прокомментировал журналистам свое задержание.
― Проведением мероприятия, а именно кинофестиваля «Семейные традиции», было согласовано администрацией президента, одобрено предвыборным штабом кандидата Владимира Владимировича Путина и проведенно по договору с Центризбиркомом РФ, где демонстрировались ролики Центризбиркома РФ, ― отметил Зырянов. ― Там не было ни одной публикации обо мне. Там было 53 фильма показано новосибирцам. Более 3000 человек сумели это посетить. Я провел за свою жизнь десятки мероприятий, в том числе по спорту. Четыре раза отвозилась гуманитарная помощь на СВО, где тоже принимали участие коммерсанты и тогда это все тоже можно считать взяткой.
Зырянов отметил, что не признает свою вину и не исключил, что дело носит заказной характер.
― С ноября месяца мне намекали, что неплохо бы покинуть свою должность потому что один из руководителей Новосибирской области заинтересован в продвижении на эту должность своего протеже, ― заявил глава Корпорации.
Следователь настаивает, чтобы Зырянова арестовали до 2 августа 2024 года. Задержанный утверждает, что готов оказывать помощь следствию, так как заинтересован в объективном расследовании и бережет свою репутацию. Кроме того, дома у него осталась больная и пожилая мать, которой требуется уход.
Напомним, Александра Зырянова задержали 3 июня.
― Следователем СУ СК России по Новосибирской области по материалам ФСБ России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» в отношении генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» и председателя совета директоров АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк», а также в отношении директоров ООО «Техстрой-НСК» и ООО «Стройтех» по статье «Дача взятки», ― комментировали в прокуратуре Новосибирской области.
Как выяснили оперативники УФСБ, на фоне масштабного кинофестиваля «Семейные традиции», куда был приглашен популярный актер Никита Кологривый, Александр Зырянов через посредников проплатил СМИ размещение комментариев, а также публикаций о мероприятии.
Ранее редакция сообщала о том, что стала известна причина задержания Виталия Витухина.
Фото и видео Infopro54, автор: Артем Рязанов.
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