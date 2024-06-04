Рекламодателям

«С ноября мне намекали, что не плохо бы покинуть должность»: Александр Зырянов высказался о своем задержании

  • 04/06/2024, 15:10
Автор: Юлия Данилова
«С ноября мне намекали, что не плохо бы покинуть должность»: Александр Зырянов высказался о своем задержании
Он не исключил, что дело против него носит заказной характер.

Сегодня в Заельцовском районном суде Новосибирска глава АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов прокомментировал журналистам свое задержание.

― Проведением мероприятия, а именно кинофестиваля «Семейные традиции», было согласовано администрацией президента, одобрено предвыборным штабом кандидата Владимира Владимировича Путина и проведенно по договору с Центризбиркомом РФ, где демонстрировались ролики Центризбиркома РФ, ― отметил Зырянов. ― Там не было ни одной публикации обо мне. Там было 53 фильма показано новосибирцам. Более 3000 человек сумели это посетить. Я провел за свою жизнь десятки мероприятий, в том числе по спорту. Четыре раза отвозилась гуманитарная помощь на СВО, где тоже принимали участие коммерсанты и тогда это все тоже можно считать взяткой.

Зырянов отметил, что не признает свою вину и не исключил, что дело носит заказной характер.

― С ноября месяца мне намекали, что неплохо бы покинуть свою должность потому что один из руководителей Новосибирской области заинтересован в продвижении на эту должность своего протеже, ― заявил глава Корпорации.

Следователь настаивает, чтобы Зырянова арестовали до 2 августа 2024 года. Задержанный утверждает, что готов оказывать помощь следствию, так как заинтересован в объективном расследовании и бережет свою репутацию. Кроме того, дома у него осталась больная и пожилая мать, которой требуется уход.

Напомним, Александра Зырянова задержали 3 июня.

― Следователем СУ СК России по Новосибирской области по материалам ФСБ России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» в отношении генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» и председателя совета директоров АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк», а также в отношении директоров ООО «Техстрой-НСК» и ООО «Стройтех» по статье «Дача взятки», ― комментировали в прокуратуре Новосибирской области.

Стало известно, на что потратил взятку в 9,5 млн Зырянов

«Погорел на пиаре»: стало известно, на что потратил взятку в 9,5 млн Александр Зырянов

По данным следствия, в период с января по март 2024 года два сотрудника юридических лиц, доли в уставных капиталах которых принадлежат государству, действуя по предварительному сговору, получили взятку от двух директоров коммерческих организаций, а именно за проведение публичного мероприятия в областном центре на сумму более 9 миллионов рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур договоров подряда на сумму свыше 60 миллионов рублей.

Как выяснили оперативники УФСБ, на фоне масштабного кинофестиваля «Семейные традиции», куда был приглашен популярный актер Никита Кологривый, Александр Зырянов через посредников проплатил СМИ размещение комментариев, а также публикаций о мероприятии.

Ранее редакция сообщала о том, что стала известна причина задержания Виталия Витухина.

Фото и видео Infopro54, автор: Артем Рязанов.

1 086

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Получение взятки арест чиновника


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Кузнецов: «Сигнальные» дела по борьбе с коррупцией утратили терапевтический эффект за счет массовости

Андрей Кузнецов: «Сигнальные» дела по борьбе с коррупцией утратили терапевтический эффект за счет массовости

В соревновании с самими собой сотрудники правоохранительных структур сегодня могут подавать лишь один внятный сигнал: каждый под угрозой ареста.
Все материалы
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Сотрудников допобразования обвинили в фиктивных закупках тренажеров в Новосибирске
4/06/24 17:45
Право&Порядок
Мигрантов, выследивших и ограбивших девушку, разыскивают в Новосибирске
4/06/24 17:05
Общество Происшествия
Суд арестовал главу Корпорации инвестиционного развития Александра Зырянова
4/06/24 16:57
Бизнес Право&Порядок
Новосибирская компания и Россотрудничество открывают в Африке сеть негосударственных Русских домов
4/06/24 16:10
Бизнес
Предпринимателям, обвиняемым в даче взятки Александру Зырянову, избрали меру пресечения
4/06/24 16:04
Бизнес Право&Порядок
Лесорубы с руками не из плеч оставили без света более 6, 5 тысяч жителей НСО
4/06/24 15:52
Происшествия
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отставке
4/06/24 15:37
Власть
«С ноября мне намекали, что не плохо бы покинуть должность»: Александр Зырянов высказался о своем задержании
4/06/24 15:10
Право&Порядок
Военнослужащий получил срок за хранение найденного им оружия в Новосибирске
4/06/24 14:55
Право&Порядок
Энергетики начали строить теплосети в Клюквенном под Новосибирском
4/06/24 14:29
Бизнес Общество
Нарушения при строительстве поликлиник по ГЧП нашел Госстройнадзор в Новосибирске
4/06/24 13:24
Бизнес Власть
5% соискателей из Сибири готовы переехать в Новосибирск
4/06/24 13:10
Бизнес Общество
Экс-глава департамента энергетики и ЖКХ города возглавил АО «СГК – Новосибирск»
4/06/24 13:09
Отставки и назначения Экономика
Совокупные активы ВТБ Пенсионный фонд после объединения превысили 1 трлн рублей
4/06/24 12:56
Финансы
В Новосибирской области пройдет Международный Сибирский транспортный форум
4/06/24 12:22
Власть
Лето откладывается: волна заморозков приближается к Новосибирской области
4/06/24 12:13
Общество
Водитель сбил двух пешеходов на остановке общественного транспорта в Новосибирске
4/06/24 11:44
Происшествия
Русфонд собирает средства на лечение трехлетнего малыша с диагнозом ДЦП
4/06/24 11:13
Общество
Прокуратура выявила нарушения при строительстве школы в Новосибирской области
4/06/24 10:50
Право&Порядок
Общественники направили письмо мэру Кудрявцеву по поводу сохранения Большой Нахаловки в Новосибирске
4/06/24 10:44
Общество
Популярное
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
Новости компаний
ПСБ запустил операции по купле-продаже китайских юаней в Новосибирске
4/06/24 14:12
Банк Уралсиб принял участие в конференции, посвященной трудоустройству молодых специалистов
4/06/24 10:30
Одна дорога – сотни профессий: сибирские журналисты представят на конкурс «Сибирь.ПРО» материалы о труде железнодорожников
3/06/24 17:48
Банк Уралсиб улучшил условия программы «Уралсиб Бонус»
3/06/24 15:52
С начала 2024 года «Россети Новосибирск» ввели в эксплуатацию более 85 км ЛЭП и 50 МВА мощности
31/05/24 9:00
Банк Акцепт наградили за весомый вклад в развитие региональной экономики
30/05/24 17:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска