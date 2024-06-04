«С ноября мне намекали, что не плохо бы покинуть должность»: Александр Зырянов высказался о своем задержании

Сегодня в Заельцовском районном суде Новосибирска глава АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов прокомментировал журналистам свое задержание.

― Проведением мероприятия, а именно кинофестиваля «Семейные традиции», было согласовано администрацией президента, одобрено предвыборным штабом кандидата Владимира Владимировича Путина и проведенно по договору с Центризбиркомом РФ, где демонстрировались ролики Центризбиркома РФ, ― отметил Зырянов. ― Там не было ни одной публикации обо мне. Там было 53 фильма показано новосибирцам. Более 3000 человек сумели это посетить. Я провел за свою жизнь десятки мероприятий, в том числе по спорту. Четыре раза отвозилась гуманитарная помощь на СВО, где тоже принимали участие коммерсанты и тогда это все тоже можно считать взяткой.

Зырянов отметил, что не признает свою вину и не исключил, что дело носит заказной характер.

― С ноября месяца мне намекали, что неплохо бы покинуть свою должность потому что один из руководителей Новосибирской области заинтересован в продвижении на эту должность своего протеже, ― заявил глава Корпорации.

Следователь настаивает, чтобы Зырянова арестовали до 2 августа 2024 года. Задержанный утверждает, что готов оказывать помощь следствию, так как заинтересован в объективном расследовании и бережет свою репутацию. Кроме того, дома у него осталась больная и пожилая мать, которой требуется уход.

Напомним, Александра Зырянова задержали 3 июня.

― Следователем СУ СК России по Новосибирской области по материалам ФСБ России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» в отношении генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» и председателя совета директоров АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк», а также в отношении директоров ООО «Техстрой-НСК» и ООО «Стройтех» по статье «Дача взятки», ― комментировали в прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, в период с января по март 2024 года два сотрудника юридических лиц, доли в уставных капиталах которых принадлежат государству, действуя по предварительному сговору, получили взятку от двух директоров коммерческих организаций, а именно за проведение публичного мероприятия в областном центре на сумму более 9 миллионов рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур договоров подряда на сумму свыше 60 миллионов рублей.

Как выяснили оперативники УФСБ, на фоне масштабного кинофестиваля «Семейные традиции», куда был приглашен популярный актер Никита Кологривый, Александр Зырянов через посредников проплатил СМИ размещение комментариев, а также публикаций о мероприятии.

Ранее редакция сообщала о том, что стала известна причина задержания Виталия Витухина.