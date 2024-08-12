Александра Зырянова вновь оставили в СИЗО в Новосибирске

Суд оставил под стражей гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Адвокаты подавали апелляционную жалобу на постановление о продлении срока содержания под стражей.

– Новосибирский областной суд оставил постановление суда первой инстанции в отношении Зырянова А.С. без изменения, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения, – говорится в сообщении суда.

Напомним, что обвиняемый будет находиться под стражей до 2 октября 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Александра Зырянова оставили в СИЗО в Новосибирске.