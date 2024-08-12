Александра Зырянова вновь оставили в СИЗО в Новосибирске

Суд оставил под стражей гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова.
Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Адвокаты подавали апелляционную жалобу на постановление о продлении срока содержания под стражей.
– Новосибирский областной суд оставил постановление суда первой инстанции в отношении Зырянова А.С. без изменения, апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения, – говорится в сообщении суда.
Напомним, что обвиняемый будет находиться под стражей до 2 октября 2024 года.
Ранее редакция сообщала о том, что Александра Зырянова оставили в СИЗО в Новосибирске.
Источник фото: предоставлено пресс-службой Новосибирского областного суда.
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