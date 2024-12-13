Дело Александра Мысика передано в суд в Новосибирске

Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело бывшего директора муниципального предприятия МП «Метро МиР», сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. По словам источника редакции, речь идет об Александре Мысике. Уголовное дело было возбуждено по материалам следователей УФСБ по Новосибирской области.

По версии следствия в 2019-2021 годах экс-директор организовал возведение на реке Обь гидротехнического сооружения и проведение иных работ за границами отведенных земельных участков без решения Минприроды. На тот момент компания проводила реконструкцию автомобильной дороги в ледовой арене. Кроме того, он обвиняется в том, что предоставил более 130 тыс. куб. м песка стоимостью 43 млн рублей третьим лицам, а также отступил от требований проектной документации при строительстве объектов в части качества и стоимости применяемых материалов и работ. Его также подозревают в неправомерном подписании исполнительной документации на основе которой были оплачены государственные и муниципальные контракты.

Напомним, в отношении Александра Мысика возбуждены три уголовных дела. Первое — по факту использования некачественных материалов при строительстве дороги к ледовой арене. Второе касается злоупотребления должностными полномочиями — возбуждено в начале 2023 года. По версии следствия, Мысик принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному (подводному) складу песка. Для этого он заключил договор с ФБУ «Администрация обского БВП» на сумму 37,1 млн рублей и оплатил выполненные работы. Третье дело в апреле 2023 — по факту превышения должностных полномочий.

При этом в июне 2023 Кировский районный суд Новосибирска отменил административный штраф в отношении Мысика. К административной ответственности он был привлечен в феврале 2023 года в результате невыполнения в срок работ по строительству дороги от пляжа «Наутилус» с заездом на дамбу Октябрьского моста.

Как пояснял редакции Infopro54 адвокат Александра Мысика Павел Яровой, дело о дороге к ледовой арене было основной причиной ареста его подзащитного.

Ранее редакция рассказывала о том, что губернатор Новосибирской области жестко раскритиковал работу муниципального предприятия «Метро МиР» и обвинил его в срыве важных для региона и области проектов.