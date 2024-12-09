Александру Зырянову вменяют уже четыре взятки

На данный момент количество взяток в деле экс-гендиректора АО «Корпорация развития Новосибирской области», экс-председателя совета директоров «Промышленно-логистического парка» выросло до четырех. Об этом рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Алексей Тивяков.

— В июне в отношении Александра Зырянова было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. По версии следствия, он обвиняется в том, что получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму 9 млн рублей и обеспечил коммерсантам неконкурентное заключение соглашения на сумму 64 млн рублей. Сейчас количество преступлений увеличилось до четырех. Они связаны, как с получением взяток от тех же коммерсантов, кроме того, в деле появились иные взяткодатели. Схема получения взяток идентична первой, — заявил Тивяков.

По его словам, по трем взяткам общая сумма незаконного вознаграждения составила 15 млн рублей. Один из эпизодов является покушением на дачу взятки: сумма была определена, но не получена. Общая сумма взяток будет определена по итогам предварительного расследования.

— Зырянов свою вину не признает. Это его право — защищаться любым способом. Органы следствия должны с учетом его защитной версии принять меры и изобличить его в преступлении, если будут получены доказательства, — добавил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

Напомним, главу Корпорации задержали 3 июня 2024 года. Сам Зырянов назвал уголовное преследование заказным и во время ареста признался, что ему уже давно намекали покинуть должность. По версии следствия, Александр Зырянов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, превышающем один миллион рублей. В июле в деле главы корпорации появилась еще одна взятка.

Ранее редакция сообщала о том, что врио руководителя «Корпорации развития Новосибирской области» назначен Вячеслав Радионов.