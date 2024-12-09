Крупнейшую взятку в Новосибирске получил дорожник Константин Громенко

Уголовное дело в отношении заместителя главы Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Константина Громенко было возбуждено в июне по материалам УФСБ и следственного комитета.
— Громенко получил от представителей коммерческих организаций совокупно свыше 90 млн рублей, — сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Алексей Тивяков.
По его словам, часть этой суммы была передана в виде дорогостоящего автомобиля премиум-класса, часть в виде дивидендов.
— Дочь Громенко была номинально оформлена в качестве акционера одной из организаций и получала дивиденды. Они являлись закамуфлированной формой взятки, —подчеркнул Тивяков.
Он также отметил, что Константин Громенко получал взятки за покровительство организации, с которой ТУАД заключал многомиллионные контракты в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
За дачу взяток заму главы ТУАД также были задержаны руководители компаний. Одного из них, Андрея Казакова, по решению суда отправили в СИЗО.
Ранее редакция сообщала о том, что экс-сотруднику управления дорожного строительства Новосибирска вынесли приговор.
Источник фото: Управление Судебного департамента НСО.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru