Крупнейшую взятку в Новосибирске получил дорожник Константин Громенко

Уголовное дело в отношении заместителя главы Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Константина Громенко было возбуждено в июне по материалам УФСБ и следственного комитета.

— Громенко получил от представителей коммерческих организаций совокупно свыше 90 млн рублей, — сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Алексей Тивяков.

По его словам, часть этой суммы была передана в виде дорогостоящего автомобиля премиум-класса, часть в виде дивидендов.

— Дочь Громенко была номинально оформлена в качестве акционера одной из организаций и получала дивиденды. Они являлись закамуфлированной формой взятки, —подчеркнул Тивяков.

Он также отметил, что Константин Громенко получал взятки за покровительство организации, с которой ТУАД заключал многомиллионные контракты в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

За дачу взяток заму главы ТУАД также были задержаны руководители компаний. Одного из них, Андрея Казакова, по решению суда отправили в СИЗО.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-сотруднику управления дорожного строительства Новосибирска вынесли приговор.