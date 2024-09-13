Ольга Потапова возглавила департамент по соцполитике мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил начальником департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольгу Потапову. С 2011 года она работала в министерстве социального развития Новосибирской области. С 2017 года – в статусе заместителя министра труда и социального развития региона.

К работе Ольга Потапова приступила с 13 сентября.

Предыдущий глава департамента Ольга Незамаева уволилась в августе. Она была назначена главой департамента в июне 2014 года.

Напомним, из правительства Новосибирской области в мэрию перешли Максим Останин и Евгений Попантонопуло, которые стали вице-мэрами. Ксения Антонова стала начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики. Ирина Королева — начальником департамента организационно-контрольной работы мэрии. Максим Русин — начальником департамента связи и информатизации.

Ранее редакция сообщала о том, что из мэрии может уйти глава департамента строительства Алексей Кондратьев.