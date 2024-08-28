Спецслужбы провели масштабные учения «Сигнал» в Новосибирске

Силами оперативного штаба в Новосибирской области в рамках деятельно-сти Национального антитеррористического комитета проведено учение «Сигнал» по пресечению условного террористического акта, ликвидации его последствий на железнодорожной станции «Инская» в Первомайском районе города.

В масштабном по своему размаху мероприятии приняли участие все спецслужбы региона, а также сотрудники Следственного комитета, железной дороги.

На учениях были отработаны алгоритмы реагирования силовых структур и органов власти, оперативных и экстренных служб на угрозу совершения теракта, а также при возникновении ЧС.

Проведена тренировка по эвакуации пассажиров, персонала остановочной платформы, обезвреживанию взрывного устройства. Авиация участвовала в оперативно-разыскных мероприятиях по поиску условных террористов и их задержанию.

В зоне учений было временно ограничено движение транспорта и гражданского населения.