После сильных ливней вокзал Новосибирск-Главный ушел под воду

После обильных дождей, пролившихся на Новосибирск 17 июня, главный железнодорожный вокзал ушел под воду.

Потоп образовался в тамбуре первого этажа Новосибирска-Главного около 21 часа. Водоем в здании не позволил пассажирам попасть внутрь.

По факту ЧП транспортная прокуратура начала проверку.

— Указанные обстоятельства послужили основанием для организации надзорных мероприятий в сфере соблюдения ОАО «РЖД» законодательства о защите прав пассажиров железнодорожного транспорта и законодательства, регламентирующего вопросы содержания и эксплуатации объектов водоотведения, — пояснили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за затянувшихся в Новосибирской области дождей у жителей региона ушли под воду огороды и затопило дома.