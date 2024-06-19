После сильных ливней вокзал Новосибирск-Главный ушел под воду

После обильных дождей, пролившихся на Новосибирск 17 июня, главный железнодорожный вокзал ушел под воду.
Потоп образовался в тамбуре первого этажа Новосибирска-Главного около 21 часа. Водоем в здании не позволил пассажирам попасть внутрь.
По факту ЧП транспортная прокуратура начала проверку.
— Указанные обстоятельства послужили основанием для организации надзорных мероприятий в сфере соблюдения ОАО «РЖД» законодательства о защите прав пассажиров железнодорожного транспорта и законодательства, регламентирующего вопросы содержания и эксплуатации объектов водоотведения, — пояснили в ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что из-за затянувшихся в Новосибирской области дождей у жителей региона ушли под воду огороды и затопило дома.
Источник фото и видео: пресс-служба Западно-Сибирской прокуратуры.
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