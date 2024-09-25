Новосибирский ресторан кавказской кухни занял второе место в топ-франшиз России

Франшиза современных грузинских ресторанов «АджикиНеЖаль» от новосибирской компании RestMe заняла второе место в рейтинге прибыльных франшиз. Рейтинг составлен независимым медиа о франшизах и бизнесе H&F. В топ-20 также попали ShaurMeals, Пятерочка, СДЭК, Золотой 585 и другие.

Для составления рейтинга организаторы изучали финансовую стабильность заведений, инновации и технологии, репутацию и бренд, стратегическое партнерство и экосистему, а также устойчивость компаний к кризисам.

— С начала 2024 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года прирост числа чеков в «АджикиНеЖаль» составил 12%. Средний размер чека увеличился на 11%, а общая выручка возросла на 24%, — комментирует операционный директор компании RestMe Антон Муханов.

Компания RestMe развивает ресторанные бренды МЯСОROOB, «АджикиНеЖаль», «У Беллуччи круче» и «На Даче». Основателем и совладельцем «АджикиНеЖаль» является Олег Ионко, который создал концепцию ресторана. Ранее компания, которая запустила «АджикиНеЖаль», развивала по франшизе трактир «Печки-Лавочки» от компании «Фуд-Мастер». По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 4 точки «АджикиНеЖаль».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск планирует выйти сеть люксовых оптик «Слепая курица», которая планирует развиваться по франшизе.