В новосибирском ПЛП будут производить сосновый сок

— На территорию Промышленно-логистического парка заходит новый резидент, которому мы не просто предоставляем инфраструктуру и площадку, «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) станет совладельцем этого предприятия. У нас есть в собственности здание, и этим активом мы войдем в уставный капитал компании. Она будет производить инновационный продукт, интересный и экологически чистый, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор АИР Александр Зырянов.

Как пояснил инициатор проекта — директор ООО «Дриада» Дмитрий Ушаков, речь идет о производстве не имеющего аналогов на рынке древесного сока — соснового экстракта.

— Мы производим его по запатентованной технологии с помощью уникальных сушильных аппаратов, специально разработанных для медленной сушки леса и вытягивания из него влаги. Благодаря новым технологиям производство будет безотходным: высушенный пиломатериал идет на стружку или может использоваться для строительства, — говорит Ушаков. — Наш напиток относится к категории продуктов для правильного питания super food. В его состав входят 25 терпенов в малой концентрации.

Свойства продукции исследовались в Институте органической химии СО РАН, лаборатории Биотехнопарка, Сибирском центре биотической медицины. Кроме того, разработчик проводил собственное исследование на фокус-группе в 120 человек с привлечением врача диетолога.

Сейчас компания на арендованной площадке обрабатывает около 150 кубометров пиломатериалов и выпускает порядка 24 тысяч л экстракта в месяц. Продукция выводится на рынок через специализированные магазины здорового питания, фитнес-центры, розничную сеть и маркетплейсы.

— Розничная цена за бутылку пока составляет 170 рублей (300 мл). В ней содержится суточная доля элементов, необходимых человеку. На маркетплейсах она будет стоить около 200 рублей, — рассказал Infopro54 Дмитрий Ушаков. — Кроме того, мы уже провели переговоры с московской сетью ресторанов и в ближайшее время начнем поставлять им экстракт соснового сока в стеклянных бутылках. Нашим продуктом и концепцией его производства заинтересовались на рынке КНР. Думаю, что уже к концу лета у нас возникнет дефицит продукции, поэтому мы заинтересованы в расширении производства.

Сейчас компания работает на двух площадках. На одной идет сушка древесины, на второй — разлив воды. На уже имеющихся мощностях она может увеличить объем производства воды в 2 раза. При переезде на территорию ПЛП разработчик планирует объединить оба цикла на одной площадке и нарастить объем производства в 8 раз. Кроме того, компания планирует выпускать струганную доску и брусок. Сырье закупается в Красноярском крае, там древесина более насыщена водой, терпенами и терпеноидами. По оценке Дмитрия Ушакова, «деревянный» бизнес будет приносит компании около 20% выручки, производство воды — около 80%.

— В реализацию проекта мы уже вложили около 20 млн рублей. С АИР шел разговор о том, что пока нам предоставляется помещение 300 кв. ми площадка в 2,3 га. Кроме того, нам обещали поддержку при покупке оборудования на сумму примерно 30 млн рублей, — говорит Ушаков. — Только для того, чтобы работать с Китаем, нам нужно увеличить количество сушильных систем с 3 до 10.

Александр Зырянов отметил, что если спрос на продукцию «Дриады» будет превышать предложение, то агентство готово увеличить площади под инвестпроект. Кстати, доля АИР в проекте не называется. По словам директора «Дриады», это коммерческая информация, а нюансы взаимодействия партнеров сейчас еще уточняются.

Сегодня на территории ПЛП работает 21 резидент и 4 пользователя инфраструктуры.