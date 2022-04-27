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Мошенники ради получения страховых выплат «угоняют» автомобили сами у себя

  • 27/04/2022, 17:22
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Мошенники ради получения страховых выплат «угоняют» автомобили сами у себя
Но, как показывает практика, имитация угонов автомобилей хорошо поддается разоблачению.

Среди наиболее распространенных мошеннических схем выделяют различные вариации инсценировки наступления страхового случая: ДТП, угон автомобиля, причинение повреждений транспортному средству. Кроме того, аферисты часто фальсифицируют и обстоятельства страхового случая — подменяют водителя или номерные знаки, заменяют исправные детали на поврежденные и так далее.

Страховщики предупреждают — заведомо ложное заявление о совершении преступления, например, о хищении застрахованной автомашины, является уголовным преступлением. Это касается как «профессиональных» страховых мошенников, за плечами которых большой опыт преступлений, так и обычных граждан, которые решили воспользоваться подвернувшимся случаем и обогатиться за счет страховой компании, придумав схему обмана самостоятельно или став соучастником опытного мошенника.

— Если сравнить информацию по угону транспортных средств за февраль и март, то, по данным МВД, рост числа угонов вырос в 2022 году на 20%. Если считать только застрахованные автомобили, то, по данным ВСС, рост тоже заметен – за три месяца было угнано 264 транспортных средства. При этом угонщики действуют не с целью перепродажи, а с целью разбора на запчасти – основной удар будет направлен на массовый сегмент. Ухудшение ситуации мы увидим к лету. Поэтому наверняка со стороны страховых компаний, которые занимаются рисками страхования каско по угонам, будет пересмотрена политика — будут пересмотрены предложения и представлены новые продукты, —отмечает вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

Сотрудники правоохранительных органов активно расследуют дела об угонах автомобилей, чем нередко предотвращают действия мошенников по обману страховых компаний.

Страховые компании не имеют широкого набора инструментов защиты от мошеннических схем, поэтому вынуждены закладывать риски вреда от мошенничества в стоимость полисов каско. Так, даже законопослушные водители вынуждены нести дополнительные расходы при страховании.

Однако мошенникам не стоит забывать, что в страховых компаниях существуют специальные отделы безопасности. Их сотрудники занимаются не только проверкой и допуском к услуге страхования автовладельцев, но и ведут свои расследования после заявлений и хищении автомобилей. Кроме того, заявления об угоне тщательно расследуются правоохранительными органами. И, как показывает практика, имитация угонов автомобилей хорошо поддается разоблачению.

Фото: pixabay.com — TheDigitalWay

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : страхование Мошенники авто


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