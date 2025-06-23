В Новосибирск зайдет турецкий бренд одежды

Турецкий бренд одежды Loft, принадлежащий холдингу Eroglu, планирует открыть магазин в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба компании «Инпром Эстейт» со ссылкой на официального представитель бренда Татьяну Орхон. Она рассказала, что в перспективе года запланированы ещё четыре открытия: в Сочи, Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт – Петербурге. Площади магазинов — от 300 до 500 квадратных метров.

— В перспективе 2026 – 2027 годов бренд не исключает продвижение в другие российские регионы, в основном, в города — миллионники с платежеспособным спросом, на площадки успешных торговых центров с достаточным покупательским трафиком, —отметила Татьяна Орхон.

Lоft — турецкая марка женской и мужской одежды, основана более 30 лет назад. Ориентирована на молодежную аудиторию, акцент в ассортименте сделан на джинсовую одежду. В российской сети Lоft 20 монобрендовых магазинов. Первый магазин появился в 2023 году в Москве. Одежда бренда производится, в основном, на турецких предприятиях. Небольшая часть ассортимента выпускается в Египте и Китае на условиях контрактного производства.

По данным консалтинговой компании Nikoliers, на сентябрь 2024 года в России работали 26 турецких марок, четыре из которых появились в РФ в 2022 году, 12 — в 2023 году (включая Club, NetWork, Mudo и Oxxo), четыре — в 2024 году (Daniel’s Paris, Chakra, Mai Collection, Big Shefs). Также в РФ зашли компании с турецкими товарами для дома: Gagawa, Arya Home, Madame Coco, Kelebek, Chakra, KarakaHome и другие. Четырем брендам из Турции (Perspective, Ipekyol, Twist и LuisaWang) пришлось уйти, так как их товары не понравились российскому покупателю.

Турецкие бренды, ранее работавшие в России до 2022 года, активно развивают свою сеть. В частности, речь идет о LC Waikiki, Koton, Colin’s. Они также зашли в торговые центры Новосибирска после объявления санкций и ухода западных брендов. В начале 2025 года появилась информация о возвращении в Россию брендов холдинга Inditex (Zara, Bershka).

Ранее редакция сообщала о том, что «Спортмастер» вывел в Новосибирск итальянский бренд. Он развивается в формате монобрендовой сети.