«Сибсельмаш» продают за 0,5 млрд рублей

Как отмечается в документах, размещенных на единой площадке банкротств, единственным участником торгов стало московское ООО «Банкротфорум», которое действовало в интересах также московской компании ООО «Меркас». Лучшая цена, предложенная победителем торгов, составила 505 млн рублей.

— Заинтересованность ООО «Банкротфорум», ООО «Меркас» по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале победителей торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий, отсутствует. В соответствии с п.п. 8, 9 ст. 195 закона о банкротстве Российской Федерации направлено уведомление о преимущественном праве на заключение договора купли-продажи имущества должника, — уточняется в документации.

Напомним, в начале ноября конкурсный управляющий ОАО «НПО «Сибсельмаш» Сергей Галандин уведомил о возобновлении закрытых торгов через публичное предложение по продаже имущества должника единым лотом. Начальная цена продажи составляла 1,663 млрд рублей. Напомним, в ноябре 2019-го лот выставлялся по цене 1,8 млрд. Обязательным условием для покупателя было сохранение целевого назначения имущества и лицензии на производство вооруженной техники. Заявки на участие в торгах предлагалось подавать до 29 ноября 2020 года.

ООО «Меркас» зарегистрировано в августе 2019 года в Москве, УК — 12 тысяч рублей. Руководителем организации является Максим Кибишев, учредителем — Алексей Пантюхин. Основным направлением деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Согласно данным открытых источников, Пантюхин является руководителем ООО «УК «Перспектива» (Москва, УК — 100 тысяч рублей), учредителем которого выступает Шамиль Джафаров. По данным ФНС, в 2019 году компания получила 5,5 млн рублей доходов, расходы составили 3,7 млн рублей. Основной вид деятельности — деятельность в области права. Джафаров также является председателем правления Ассоциации СРО «Эгида» (Тверь) и учредителем ООО «Бизнеспроконсалтинг» (Орел, УК — 10 тысяч рублей, деятельность в области права).

На момент публикации материала комментарий в компаниях, которые обозначены как участники торгов, редакции получить не удалось. Сергей Галандин был недоступен для связи. Как сообщили Infopro54 участники новосибирского рынка, знакомые с ситуацией на предприятии, конечным покупателем имущества «Сибсельмаша» может быть «Ростех». Собеседники пояснили редакции, что госкорпорация, через дочерние компании не только была в числе основных кредиторов предприятия банкрота, но и постепенно скупала задолженность у других кредиторов. Редакция направила в дочернюю компанию корпорации, работающую с проблемными активами, — АО «Ростех-Проектные технологии» — запрос на комментарий. Впрочем, замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка отметил, что с покупателем еще все непонятно.

— Там еще не все закончилось. Мы будем разбираться в итогах торгов, — сообщил он, отметив, что также пока непонятны и планы покупателя на площадку.

Что касается цены продажи, то участники рынка считают падение почти в 3 раза от стартовой неудивительным.

— У лота много обременений, в том числе по сохранению целевого назначения производства, его нельзя разбить на участки и продать. Плюс необходимо вложить несколько миллионов рублей фактически в создание новой инфраструктуры, так как старая сильно изношена, — считает один из собеседников редакции. — Именно поэтому претендентов на лот практически не было.

Научно-производственное объединение «Сибсельмаш» ранее являлось крупнейшим машиностроительным предприятием региона по производству товаров народного потребления, сельхозтехники, продукции оборонного значения. Процедура банкротства на НПО была введена в 2012 году. Планы по выходу предприятия из процедуры банкротства АО «РТ-Проектные технологии» — специализированная организация «Ростеха», управляющая НПО «Сибсельмаш» — обсуждала с остальными кредиторами с февраля 2018 года. Власти города и области настаивали на привлечении крупного инвестора и продаже площадки единым лотом. Интерес к активу проявляли местные бизнесмены, предлагавшие создать на предприятии промышленный парк.

Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тысячи кв. м (44% зданий имеют хорошее техническое состояние, 23% — аварийное), линейные объекты, а также теплоэлектростанция. Кредиторская задолженность составляет 1,2 млрд рублей. Основными кредиторами ранее назывались ФНС РФ — 32,29%, мэрия Новосибирска — 13,41%, ООО «Торговый дом «НПО Сибсельмаш» — 27,37% (контролируется АО «Ростех-Проектные технологии»), ООО «Приборы-Т» — 16,7%. Ранее сообщалось, что компания «Приборы-Т» может действовать в интересах «РАТМ Холдинга». Сегодня стало известно, что гендиректор ООО «Приборы-Т» Павел Кулибанов попал под следствие по делу бизнесмена Олега Ярового.

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