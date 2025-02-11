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Анатолий Серышев советует архитекторам подумать над обликом наукограда Кольцово

  • 11/02/2025, 18:30
Анатолий Серышев советует архитекторам подумать над обликом наукограда Кольцово
Современный облик научных центров обсудили в Новосибирске

В рамках XIII Международного форума — выставки «Сибирская строительная неделя – 2025» прошел круглый стол «Архитектурно-художественный облик современных научных центров: наука и практика». Участники обсудили проекты развития наукограда Кольцово в контексте создания ЦКП «СКИФ». Полпред президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отметил, что строительство «Сибирского кольцевого источника фотонов» является показательным примером большой совместной эффективной работы строителей и ученых по созданию научного центра планетарного масштаба.

При этом сам научный городок Кольцово территория, где располагается СКИФ, является динамично развивающимся населенным пунктом Новосибирской области и Сибирского федерального округа. За последние 20 лет численность жителей наукограда выросла больше чем в 2 раза, объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней увеличился со 172 миллионов до 12 миллиардов рублей.

Участники обсуждения уверены, что благодаря строительству «СКИФ» Кольцово станет центром «притяжения» молодых ученых, генерации и воплощения новых идей в широком спектре экспериментальных направлений науки. По оценке администрации Кольцово, к 2040 году численность населения увеличится в 1,5 раза до 34 тыс. человек. Здесь планируется создание межвузовского кампуса, филиала Новосибирского химико-технологического колледжа, культурного центра, гостиничного комплекса и временного жилья для исследователей.

– Такие стратегические вопросы требуют создания оригинальных комплексных решений, красивых планировок, уникального архитектурного образа населённого пункта с привлечением опыта и знаний известных ученых и архитекторов, молодых специалистов. Архитекторам нужно заглянуть вперед на несколько десятилетий и заложить перспективу для роста и развития наукограда, отразить научно-технический потенциал Кольцово, сделать его облик органичным и узнаваемым, –  рекомендовал Анатолий Серышев.

Ранее редакция сообщала о том, что в наукограде Кольцово запустили новое телекоммуникационное оборудование.

Фото предоставлено Сибирским окружным информационным центром.

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Рубрики : Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : полпред Новосибирск наукоград архитектура Анатолий Серышев


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