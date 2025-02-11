Акционера «Ангиолайна» Наталью Лебедеву выпустили из-под домашнего ареста

Советский районный суд принял решение об изменении меры пресечения миноритарному акционеру ООО «Ангиолайн» Наталье Лебедевой. Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области. Домашний арест Лебедевой был заменен на запрет определенных действий. Следствие настаивало на продлении домашнего ареста.

Напомним, уголовное дело в отношении Натальи Лебедевой было возбуждено летом 2024 года. Она обвиняется в присвоении и растрате чужого имущества в крупном размере. Как сообщал РБК.Новосибирск со ссылкой на бенифициара компании «Ангиолайн» Андрея Кудряшова, дело было возбуждено по заявлению АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн» и связано с событиями 2015-2017 годов. Заявители считают, что, «будучи тогда сотрудником компании, Лебедева, пользуясь доступом к валютному банковскому счету, предназначенному для проведения расходов в интересах компании, похитила более 23 тыс. долларов США (эквивалентно 1,7 млн. руб.)».

Следствие настаивало на заключении обвиняемой в СИЗО, но суд отправил ее под домашний арест. Его срок неоднократно продлевали, а защита обвиняемой безуспешно пыталась добиться смягчения меры пресечения в апелляции.

ООО «Ангиолайн» долгое время входил в список крупнейших инновационных проектов региона, а также в программу реиндустриализации экономики, получал господдержку на региональном и федеральном уровне. С 2014 года «Ангиолайн» увеличил производство отечественных стентов для использования в сердечной хирургии, занял 30% национального рынка и потеснил поставщиков стентов из США, до того обладавших фактической монополией в России. Активный рост отечественных поставок привѐл к снижению стоимости закупки стентов в 2,5 раза, что обернулось для поставщиков из США существенным снижением прибыли. У компании были большие планы по выводу на рынок новых разработок для лечения сердечно-сосудистых патологий. В начале 2020 года в одном из интервью редакции один из основателей компании Андрей Кудряшев отмечал, что его очень беспокоит слабая защищенность бизнеса со стороны судебного сообщества и правоохранительных органов.

Наталья Лебедева является инвестором компании с 2013 года. Совместно с люксембургской компанией Health Care Solutions она вложила в нее около 5 миллионов долларов и получила за это 25% акций. В апреле 2021 года суд наложил арест на акции «Ангиолайна». В ноябре 2021 из состава акционеров компании были исключены основатели «Ангиолайна» — Андрей Кудряшов и Алексей Французов, у которых было 75% акций.

В начале июня 2022 года на внеочередном собрании Лебедева стала гендиректором общества. В результате работа предприятия была остановлена. В середине июня 2022 года основатели «Ангиолайна» направляли письмо Владимиру Путину с просьбой поручить госорганам разобраться в ситуации. В июле создателей новосибирской инновационной компании вернули в число собственников.

В ноябре 2022 Верховный суд РФ отказал Наталье Лебедевой в жалобе на решение суда, вернувшего Андрея Кудряшова и Алексея Французова в состав акционеров АО «Ангиолайн».

Ранее редакция сообщала о том, что суд отказал Наталье Лебедевой в отмене решения собрания акционеров «Ангиолайн». Она пыталась опротестовать решение о ликвидации общества и об утверждении положения о раскрытии зарубежных активов.