В наукограде Кольцово запустили новое телекоммуникационное оборудование

Специалисты цифровой экосистемы компании МТС в наукограде Кольцово установили новое телекоммуникационное оборудование и обновили уже существующее, добавив новые диапазоны LTE. Кольцово славится не только в пределах Новосибирской области, но и за его границами, в первую очередь из-за научного центра вирусологии. Ещё одной значимой визитной карточкой наукограда является биотехнопарк, представляющий собой офисно-производственный комплекс, созданный для поддержки стартапов и предприятий малого и среднего бизнеса.

Работы проводились в районе жилого комплекса «Спектр», 5-го микрорайона, а также в строящемся жилом комплексе «Счастье в Кольцово».