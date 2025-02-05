В наукограде Кольцово запустили новое телекоммуникационное оборудование

Специалисты цифровой экосистемы компании МТС в наукограде Кольцово установили новое телекоммуникационное оборудование и обновили уже существующее, добавив новые диапазоны LTE. Кольцово славится не только в пределах Новосибирской области, но и за его границами, в первую очередь из-за научного центра вирусологии. Ещё одной значимой визитной карточкой наукограда является биотехнопарк, представляющий собой офисно-производственный комплекс, созданный для поддержки стартапов и предприятий малого и среднего бизнеса.
Работы проводились в районе жилого комплекса «Спектр», 5-го микрорайона, а также в строящемся жилом комплексе «Счастье в Кольцово».
— Мы постоянно занимаемся обновлением телекоммуникационных систем, чтобы наши абоненты могли без проблем пользоваться цифровыми сервисами и оставаться на связи в любое время, — отметил директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО МТС. Автор фото: Татьяна Крылова
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